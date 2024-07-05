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Borsada halka arz rüzgarı devam ediyor! Gong bu kez Efor Çay için çaldı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.07.2024 15:12
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Borsa İstanbul'da halka arzlar devam ediyor. Efor Çay, bugün düzenlenen gong töreninin ardından şirket hisseleri bugün itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da, #EFORC koduyla işlem görmeye başladı.

Borsada halka arz rüzgarı devam ediyor! Gong bu kez Efor Çay için çaldı

Borsa İstanbul'a bir şirket daha katıldı. Efor Çay, talep toplama sürecinde bireysel yatırımcılardan 1,01 kat, kurumsal yatırımcılardan 1,80 kat talep geldi. Toplamda 540 bin 576 yatırımcıya dağıtım yapılırken, pay başına 14,50 lira sabit fiyatla, talep toplama yöntemiyle gerçekleşen Efor Çay'ın halka arzında halka arz büyüklüğü 1 milyar 305 milyon lira olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da düzenlenen gong törenine, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Efor Çay Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, Efor Çay Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhammet Akkuş, Efor Çay Grup CFO’su Selin Uras, Efor Çay Genel Müdürü Ediz Kaboğlu, Halk Yatırım Genel Müdürü Bülent Sezgin, İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşdoğan ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Ergun, törende yaptığı konuşmada, "Efor Çay, ülkemizin ve kültürümüzün en önemli ürünlerinden biri olan çayı, dünya geneline ihraç eden değerli bir şirketimizdir. Efor Çay, aynı zamanda ülkemizin en büyük 1000 sanayi şirketinden biridir. Ülkemizin en büyük 1000 sanayi şirketi başta olmak üzere, tüm sanayicilerimizi, büyümelerinin finansmanını sağlamak üzere halka açılmaya davet ediyoruz. Böylece sanayicilerimiz, borsamızda işlem görmeye başlayarak, bir yandan finansman imkanına kavuşurken, diğer yandan da kurumsallaşma yolunda önemli bir adım da atmış olacaklardır. Bunu ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için çok önemli buluyoruz." diye konuştu.

Ergun, Borsa İstanbul olarak, ülkenin büyümesinin temel dinamosu olan, yatırım, üretim ve ihracat yapan, istihdam oluşturan şirketlerin yanında olduklarını belirtti.

AR-GE ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Efor Çay Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş ise 2005'te paketleme tesisiyle başlayan çay yolculuklarında Türkiye'nin en büyük çay üreticilerinden biri ve İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan marka haline geldiklerini anlattı.

Topraktan bardağa kadar tüm süreci sıkı bir şekilde takip edip "çayda kaliteden ödün vermeme" ilkesiyle hareket ettiklerini ifade eden Akkuş, şu açıklamada bulundu:

"Toplam 49 bin metrekarelik 4 tesisimizle Türkiye'nin çay ihtiyacının yüzde 10'unu karşılıyoruz. Efor Çay olarak halka arzımızla birlikte sürdürülebilir, yenilikçi büyümemizi devam ettirerek sektörümüzdeki payımızı ve yatırımlarımızı artırmaya odaklanacağız. Türkiye'nin sektöründe önemli bir aktörü olan Efor Çay olarak yüz binlerce yeni ortağımızdan aldığımız destekle, varlığımızı daha da güçlendirmeyi ve şirketimizi tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte tüm şeffaflığımızla kurumsal, halka açık bir marka olarak büyümemizi sürdürüp üretim kapasitemizi artırarak ve portföyümüze yenilikçi ürünler ekleyecek AR-GE çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Express


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