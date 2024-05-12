Borsada halka arz rüzgarı! Yeniden yükselişe geçti

Rekor üstüne rekor kırarak zirvesini yenileyen Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısının ibresi de yukarı yönlü oldu. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı halka arzlarla birlikte yeniden yükselişe geçti.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 10 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 864 bin 6 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 706 bin 841 seviyesinden 8 milyon 570 bin 847'ye çıktı.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 14,26 trilyon TL'den 14,28 trilyon TL'ye yükseldi.





