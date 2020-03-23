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Borsada şirketler hisselerine sahip çıkıyor

BORSA HABERLERİ  | 23.03.2020 11:32 | Son Güncelleme

Piyasalardaki panik satışları nedeniyle hisse fiyatlarındaki sert düşüşler veya aşırı dalgalanmalar, patronları, "hisselerine sahip çıkma" konusunda harekete geçirdi.

Borsada şirketler hisselerine sahip çıkıyor

Borsa İstanbul'da, hisse fiyatlarındaki sert düşüş ve oynaklıklara seyirci kalmayan ve yatırımcının yanında yer alarak "hisse geri alımı" programı uygulayan şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Küresel piyasalardaki panik havasına bağlı olarak Borsa İstanbul'da son 5 haftadır etkili olan satıcılı seyir, hisse senedi fiyatlarının çoğunlukla olması gereken seviyenin çok daha düşüğüne gerilemesine neden oldu.

Piyasalardaki panik satışları nedeniyle hisse fiyatlarındaki sert düşüşler veya aşırı dalgalanmaların önüne geçebilmek için son bir haftada "hisse geri alımı" yapan şirketler, yatırımcı ve uzmanların takdirini kazandı.

Analistler, uzun vadeli hisse yatırımı tercihinde en önemli kriterlerden biri olarak kabul edilen "gerektiğinde hisselerine sahip çıkma" konusunda bugünlerde önemli bir sınavdan geçildiğini belirterek, yatırımcılarını bu fırtınalı havada yalnız bırakmayan şirketlerin uzun vadede kazançlı çıkacağını ifade etti.

Hisse geri alımının, ortakların şirketlerine güveninin en güçlü göstergesi olduğunu vurgulayan analistler, yatırımcıların ise zor günlerde yanında olan şirketlere karşı aidiyet duygusunun arttığını kaydetti.

Borsa, 5 haftada yüzde 28 düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya borsalarında neden olduğu panik havası ile yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 25 değer kaybederken, son 5 haftadaki düşüş yüzde 29 oldu.

2019 yılında yüzde 25 değer kazanarak yılı 114.425 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, ocakta 124.536 puanı görmesinin ardından Kovid-19 salgınında merkezin Çin'den Avrupa'ya kayması sonrası tüm dünya borsalarıyla birlikte sert bir şekilde düşüşe geçti.

Şubatta yüzde 11 değer kaybederek 105.993 puana gerileyen BIST 100 endeksi, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakalarının görülmeye başlaması ile martın ilk 2 haftasında yüzde 19 gerileyerek 85.795 puana indi.

Hisse bazlı bakıldığında, bazı sektör ve şirket hisselerinin, oluşan panik havasından çok daha güçlü bir şekilde etkilendiği görülüyor. Birçok hisse fiyatı, defter değerinin bile altına gerilerken, bazı günlerde hisselerin işlem sırasında, taban fiyattan dahi alıcı bulunamaması yatırımcıların borsaya ve hisse senedi yatırımına bakışını olumsuz etkiliyor.

Fırtınalı havada yatırımcının yanında olan şirketler

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu fırtınalı dönemde 40 hisse senedinde şirket tüzel kişiliği ya da ortağı, yatırımcısına destek olmak için elini taşın altına koydu ve hisse geri alımı yaptı.

Hisse geri alımı, borsada halka açık payların şirket ya da şirket ortakları tarafından kamuoyuna duyurularak alınması anlamına geliyor. Hisse geri alım programı uygulayan ortaklar, önceden kamuya duyurmadan bu paylardan satış yapmadıkları için uygulamanın hisse fiyatına olumlu etkisi günübirlik değil, daha kalıcı oluyor.

Analistler, ortakların pay piyasasında hisse geri alımı yapmasının, hem işlem sırasına girilen alım emirleriyle fiyatlardaki aşırı düşüşü engellediğini hem de yatırımcıların ilgili şirkete olan güvenini artırarak ekstra satış baskısının önüne geçtiğini söyledi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan duyurulara göre, yaklaşık 51 milyon adet hisse senedi bu kapsamda geri alınırken, alımların tutarı yaklaşık 215 milyon liraya ulaştı.

Son bir haftada yoğunlaşan hisse geri alımlarında, VakıfBank, Enka İnşaat, Halkbank, TAV Havalimanları, Mardin Çimento ve Turkcell'de en yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirilirken, henüz alıma başlamamasına karşın geri alım programı için çalıştıklarını açıklayan şirketler de bulunuyor.

Geri alımlar yatırımcı güvenini artırıyor

Borsa İstanbul'da uzun vadeli yatırımcı sayısının emsallerine göre çok az olduğuna işaret eden analistler, bunun en önemli sebebinin, yatırımcılardaki güven problemi olduğuna dikkati çekti. Analistler, yatırımcıların şirketlere ve ortaklarına güveninin arttıkça aidiyet duygusunun artacağını ve uzun vadeli yatırım stratejilerinin daha fazla karşılık bulacağını söyledi.

Kısa vadeli dalgalanmaların çok sert olduğu böyle dönemlerin, doğru hissede uzun vadeli yatırım stratejisini benimseyen yatırımcılar için fırsatlar da barındırdığını ifade eden analistler, panik havasının kararlar üzerinde etkili olması durumunda kısa vadede endeksteki düşüşlerden çok daha yüksek zararlar edilebildiğini vurguladı.

Analistler, hisse geri alım programı uygulayan yönetimlerin diğer şirket yöneticilerine de örnek olması gerektiğini belirterek, yatırımcılarda oluşturulacak güven duygusuyla derinleşecek sermaye piyasalarının, tüm Türkiye'ye daha fazla katkı sağlayacağını kaydetti.

KAYNAK:AA

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