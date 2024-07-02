Borsada vergi için tarih belli oldu! Bakan Şimşek duyurmuştu: Süre 2 yıldan 5 yıla çıkacak, KDV istisna oranı düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yatırımcıların borsa işlemlerinden elde ettikleri kazançlara vergi getirilmesinin düşünüldüğünü söylemesinin ardından borsa dün sert düştü. Borsa İstanbul 100 Endeksi, yüzde 2,51 gerileyerek, 10.380 puana geriledi. Yatırımcılar ise ertelendiği duyurulan vergi için tarihi merak ediyordu. Borsa kazançlarının vergilendirilmesi ve borsa işlem vergisi tekliften çıkarıldı, sonbaharda gündeme gelecek Torba Yasa’da yer alacak. Hisse senetlerinde elde tutma süresi ise yükseliyor.

HİSSE SENETLERİNİ ELDE TUTMA SÜRESİ 5 YILA ÇIKIYOR

Ekonomim'de yer alan habere göre, GYO ve GYF’lere kurumlar vergisi istisnasının devamı için yüzde50 temettü dağıtma zorunluluğu getiriliyor. Hisse senetlerinde elde tutma süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarılıyor, ortaklık paylarının satışı da bu kapsama alınıyor.

İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI KALDIRILIYOR

İştirak hissesi satış kazancı istisnası ve KDV istisnası kaldırılıyor. Müktesep haklar korunacak ancak KDV istisna oranı yüzde 75’ten yüzde 25’e indirilecek. İştirak hissesi kısmi bölünme kapsamından da çıkarılacak. Birleşme, devir ve bölünme işlemlerinde devreden KDV ve iade hakkı, zamanaşımına bağlı olmaksızın vergi incelemesi sonucuna göre yeni şirket tarafından indirilebilecek.

İndirilecek KDV’nin 5 takvim yılı süresince indirim yoluyla giderilememesi halinde, bu süre sonunda kayıtlardan çıkarılarak yapılacak vergi incelemesi ile gelir veya kurumlar vergisinin tespitinde gider olarak dikkate alınacak. Torbada kripto varlıkların vergilendirilmesine yönelik de düzenleme yer alacak.







