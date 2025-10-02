Borsada yılın yıldızı Alibaba oldu! Yüzde 114 yükseldi

Asya tarafındaki şirketler hem ABD'deki tarife gündemi hem de yerel ekonomik dinamiklerin etkisiyle volatilitenin yüksek olduğu bir çeyreği geride bırakırken değeri en yüksek şirketler arasında teknoloji ve finans sektörü ön plana çıktı.

7'Sİ ÇİNLİ ŞİRKET

Ocak-ekim döneminde Asya'nın en değerli şirketi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) olurken bölgedeki en değerli 10 şirketten 7'si Çinli, 1'i Güney Koreli, 1'i Japon ve 1'i Tayvanlı şirketlerden oluştu.

Dünyada 10. sırada bulunan Asya'nın en kıymetli şirketi konumundaki TSMC'nin piyasa değeri ekim sonu itibarıyla 1 trilyon 417 milyar dolara ulaştı.

TSMC'yi piyasa değeri sıralamasında çevrim içi hizmetler ve ürünler, eğlence, yapay zeka, yazılım ve teknoloji alanında hizmet veren Çinli şirket Tencent takip etti. Tencent 771 milyar 720 milyon dolarlık değeriyle Çin'in en değerli şirketi olurken, dünya sıralamasında 15. sırada yer aldı.

Asya'nın en değerli üçüncü şirketi olan bölgenin önemli teknoloji ve e-ticaret şirketlerinden Alibaba'nın piyasa değeri ise 428 milyar 970 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Alibaba'yı 388 milyar 870 milyon dolarla Güney Koreli teknoloji devi Samsung takip etti. Böylece bölgenin en değerli ilk 4 şirketi teknoloji sektöründe yer aldı.

FİNANS SEKTÖRÜ ÖN PLANA ÇIKTI

Asya'daki en değerli şirketler listesinde öne çıkan diğer bir sektör ise finans oldu. 10 şirketten 3'ü finans sektöründe faaliyet gösterirken 3 şirketin hepsi Çin merkezli bankalar oldu.

Listenin 5. sırasında 345 milyar 480 milyon dolarlık piyasa değeriyle Çinli finans devi ICBC yer aldı. ICBC'yi 319 milyar 640 milyon dolarla Agricultural Bank of China izledi.

Sıralamanın geri kalanı ise 259 milyar 870 milyon dolarla Çinli batarya ve elektrik sistemleri imalatçısı CATL, 258 milyar 260 milyon dolarla Japon otomotiv şirketi Toyota, 253 milyar 840 milyon dolarla Çinli alkollü içecek üreticisi Kweichow Moutai ve 252 milyar 650 milyon dolarla Çinli banka ve finans grubu China Construction Bank'tan oluştu.

İLK 9 AYDA EN ÇOK KAZANDIRN ALİBABA OLDU!

Yılın son çeyreğine girerken Asya'nın en değerli 10 firmasından pay piyasalarında en iyi performansı sergileyen şirket Alibaba oldu. Alibaba'nın hisse senedi fiyatı geçen yılın sonundan bu yana yüzde 114,81 yükselerek 177 Hong Kong dolarına çıktı.

Son haftalarda Çinli e-ticaret ve teknoloji grubu Alibaba, yapay zeka modeli "Qwen3"ün çok daha ucuza eğitilen ve çok daha fazla performans gösteren açık kaynaklı versiyonunu piyasaya sürdüğünü duyurmuştu.

Geliştirici ekibi, GitHub platformunda yayımladığı notta da yeni model mimarisinin performansını maksimize etmeye ve işlem maliyetini azaltmaya yönelik bir dizi yeniliğin sunulduğunu kaydetmişti. Söz konusu duyurunun da etkisiyle Hong Kong'da Hang Seng endeksinde işlem gören Alibaba'nın hisseleri eylülde yüzde 53 değer kazandı.

Yıl başından bu yana en çok değer kazanan Alibaba'yı yüzde 59 değer kazancıyla Tencent takip etti. Tencent, son zamanlarda 5G teknolojisi ve yapay zekanın (AI) birleştiği farklı uygulamalar üzerinde yürüttüğü çalışmalarla adından söz ettiriyor.

Şirket tarafından geliştirilen avuç içi izinin kullanıldığı bir ödeme yöntemi bölgedeki bazı havaalanları ve marketlerde kullanılmaya başlanırken bu uygulama bölgedeki ödeme kuruluşları tarafından yakından takip ediliyor.

Şirketin geliştirdiği uygulamalar arasında, ses netliğini ve anlaşılırlığını artırabilen bir gürültü engelleyici algoritma ve 5G teknolojisiyle çalışan uzaktan kamyon sürüşüne imkan sağlayan proje de yer alıyor.

Tencent'in ardında yüzde 57,7 yükselişle Samsung, yüzde 51,1 artışla CATL, yüzde 24,9 primle Agricultural Bank of China, 21,4 kazançla TSMC, yüzde 10,1 yükselişle ICBC yer aldı.