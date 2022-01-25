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Borsada 'yukarı adım kuralı'na yeniden devam

25.01.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugün geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını duyurdu. Söz konusu paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Borsada 'yukarı adım kuralı'na yeniden devam

Dün borsada gün sonuna doğru yaşanan kayıp yüzde 5’e ulaşınca devre kesici çalıştı. Borsa böylece günü 1910 puandan kapatmış oldu.

Bu gelişmeler sonrasında Borsa İstanbul yeni bir karar aldı. Borsa İstanbul'da 20 Aralık 2021'de uygulanmaya başlayan açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralı", 10 Ocak’ta sona erdirilmişti. Alınan kararla bu uygulamaya yeniden devam edileceği açıklandı.

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugün geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını duyurdu.
Söz konusu paylarda bugünkü seansta, bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."


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