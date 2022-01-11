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Borsada 'yukarı adım' uygulaması bitti

11.01.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da 20 Aralık 2021'de uygulanmaya başlayan açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralı", bugün yerini olağan uygulamaya bıraktı.

Borsada 'yukarı adım' uygulaması bitti

Borsa İstanbul pay piyasalarında, açığa satış yapılabilen BIST 50 endeksine dahil işlem sıralarında 20 Aralık 2021-10 Ocak 2022 arasında uygulanan yukarı adım kuralına bugünden itibaren devam edilmeyecek.

Borsa İstanbul tarafından üyelere gönderilen yazıya göre, söz konusu işlem sıralarında 11 Ocak 2022'den itibaren olağan uygulamaya geçilecek ve fiyat limitleri dahilinde her fiyat seviyesinden açığa satış emri girilebilecek.

Yukarı adım kuralı, açığa satış işleminin, ilgili payda en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilmesini zorunlu bırakıyordu.

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Borsa İstanbul
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