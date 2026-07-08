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Borsadaki sert düşüş sonrası otomatik tedbir devreye girdi!

Borsa İstanbul, BIST 100 endeksindeki düşüşün yüzde 2'lik eşik değeri aşmasının ardından Pay Piyasası'nda açığa satış yapılabilen hisselerde seans sonuna kadar yukarı adım kuralının uygulanacağını duyurdu.

Borsadaki sert düşüş sonrası otomatik tedbir devreye girdi!
Cansu Çamcı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde yaşanan sert satış dalgası ve ani kayıpların kritik eşiği aşması üzerine piyasayı sakinleştirecek yeni adımlar atıldı. Borsa İstanbul yönetimi, açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar geçerli olacak yukarı adım kuralını uygulamaya koydu.

Sistemin belirlenen limitler doğrultusunda çalıştığını belirten Borsa İstanbul yetkilileri yapılan resmi açıklamada, "Saat 13:43:58 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen değişimin eşik değer olan yüzde -2'yi aşması sebebiyle sistem otomatik olarak devreye girmiştir." dedi.

Yatırımcıların ve piyasa istikrarının korunmasının temel öncelik olduğunu vurgulayan yetkililer, "Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralı seans sonuna kadar kesintisiz olarak uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

AÇIĞA SATIŞLARDA YENİ FİYAT ZORUNLULUĞU

Borsada düşüş trendinin hızlandığı dönemlerde devreye alınan yukarı adım kuralı (uptick rule), piyasa işleyişine doğrudan müdahale aracı olarak öne çıkıyor. Uygulamanın teknik detaylarına ilişkin paylaşılan bilgi notunda, "Bir hisse senedinde açığa satış işlemi, o hissenin gerçekleşen son işlem fiyatından daha yüksek bir fiyattan yapılmak zorundadır. Eğer son fiyat bir önceki fiyattan yüksekse, satış son fiyat seviyesinden de yapılabilir." değerlendirmesine yer verildi.

"SUNİ DÜŞÜŞLERİN VE PANİK SATIŞLARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Alınan kararın piyasaya yansımalarına dikkat çekilen açıklamada, kuralın temel amacı hatırlatılarak, "Bu kural sayesinde, hisse fiyatlarının açığa satış yoluyla suni bir şekilde daha da aşağı çekilmesinin ve panik satışlarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul düşüş
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