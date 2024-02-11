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Borsadan kaçış 9. haftasında: Yatırımcı sayısı düşmeye devam ediyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
11.02.2024 12:01 | Son Güncelleme:
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Borsa İstanbul'da rekor seviyeler görülürken yatırımcı sayısında düşüş devam ediyor.

Borsadan kaçış 9. haftasında: Yatırımcı sayısı düşmeye devam ediyor

Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde tarihi zirvesini görürken yatırımcı sayısı ise 9 haftadır aralıksız düşüş kaydediyor.
Pay senedi yatırımcı sayısı, 9 Şubat itibarıyla 7 milyon 200 bin 436'ya indi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre pay senedi yatırımcı sayısı 9 Şubat ile biten haftada 7 milyon 200 bin 436 olarak gerçekleşti. Yatırımcı sayısı önceki haftaya göre 42 bin 898 kişi azaldı.

NTV'de yer alan habere göre, pay senedi yatırımcı sayısı, 2023 Aralık ayında 8 milyon 573 bin 476 milyon ile rekor seviyeye yükselmişti.

Böylece son 6 haftada borsadan çıkan kişi sayısı 1 milyon 373 bin 40 kişi oldu.

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Borsa İstanbul rekor düşüş yatırımcı
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