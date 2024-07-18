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Borsadan rekor üstüne rekor! Zirvesini yeniledi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
18.07.2024 14:34
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Güne rekorla başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi gün içinde bir kez daha rekora imza attı ve zirvesini yeniledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,25 ile orman kağıt basım, en çok kaybettiren yüzde 1,31 ile gıda içecek oldu.

Borsadan rekor üstüne rekor! Zirvesini yeniledi

Günün ilk yarısında 11.252,11 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 55,67 puan ve yüzde 0,50 değer kazancıyla 11.189,74 oldu. Toplam işlem hacmi 52,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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Bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR

Analistler, küresel pay piyasalarında teknoloji hisselerindeki satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

ECB'NİN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Bugün yurt dışında ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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