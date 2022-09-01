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Borsadan son 13 yılın en iyi aylık performansı

01.09.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BIST 100 endeksi ağustosta yüzde 22,33 değer kazanarak 3.171,21 puana yükselirken, söz konusu performans aylık bazda Nisan 2009'dan bu yana en güçlü artış olarak kayıtlara geçti.

Borsadan son 13 yılın en iyi aylık performansı

Yurt içi piyasalar dünya genelinde devam eden ultra şahin para politikaları ve artan resesyon riskiyle düşüş eğiliminde hareket eden küresel pay piyasalarından pozitif ayrıştı.

Uzun süredir sessizliğini koruyan banka hisseleri öncülüğünde gerçekleşen rallide BIST 100 endeksinde rekor üzerine rekor kırıldı.

BIST 100 endeksi ağustosta yüzde 22,33 değer kazanarak 3.171,21 puana yükselirken, söz konusu performans aylık bazda Nisan 2009'dan bu yana en güçlü artış olarak kayıtlara geçti. Endeks zirvesini de 3.198,99'a taşıdı.

Dolar bazında ağustosu yüzde 20,4 primle 174,25 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, böylece ağustos 2021'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, Aralık 2020'den bu yana da en iyi aylık performansını sergilemiş oldu.

BIST 100 endeksi sektör endeksleri bazında incelendiğinde ağustosta en çok getiriyi yüzde 63,1 artışla finansal kiralama, faktoring sağlarken, tek kaybettiren yüzde 1,65 düşüşle madencilik oldu.

Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'a olan ilgisinin ağustosta arttığı dikkati çekerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Menkul Kıymet İstatistiklerine göre, yabancılar 29 Temmuz-19 Ağustos arasındaki 3 haftada 724 milyon dolarlık net alımla Kasım 2021'den bu yana en güçlü alışı gerçekleştirdi.

Yabancıların Borsa İstanbul'daki menkul kıymet oranı ağustosta yüzde 32,71'le tarihi en düşük seviyeyi görmesinin ardından yaklaşık 2 puan yükselişle yüzde 34,61'e çıkarken, 8 aylık düşüş eğilimi de sonlandı.

Küresel bazda rekor seviyelere çıkan enflasyon, önemli merkez bankalarını ultra şahin bir para politikası duruşuna zorlarken, ABD ve Avrupa'da resesyon riski ağustosta da güçlenmeye devam etti.

Para piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eylüldeki toplantılarında 75 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentilerin güçlenmesi pay piyasalarında satış baskısını destekledi.

New York borsasında geçen ay S&P 500 endeksi yüzde 4,2, Nasdaq endeksi yüzde 4,6 ve Dow Jones endeksi yüzde 4,1 değer kaybetti. Avrupa borsalarında ise İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,9, Almanya'da DAX endeksi yüzde 4,8, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 5 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 3,8 geriledi.

BANKALAR AĞUSTOSTA RÜZGAR GİBİ ESTİ

BIST 100 endeksinde ağırlığı yüksek olan banka hisseleri geçen ay yatırımcısının yüzünü güldürürken, rallinin de öncülüğünü yaptı.

Bankacılık endeksi ağustosta yüzde 51,8 yükselişle 3.282,6 puana çıkarken, söz konusu artış Nisan 2001'den bu yana en güçlü aylık performansa işaret etti.

Geçen ay banka hisseleri arasında en çok değer kazanan yüzde 118,7 getiriyle Şekerbank olurken, en az getiriyi yüzde 35,8 Akbank sağladı. Hiçbir banka hissesi ağustosta yatırımcısına kaybettirmedi.

Ağustosta Vakıfbank yüzde 87,4, Halkbank yüzde 77,7, Garanti BBVA yüzde 58,4, Türkiye İş Bankası yüzde 51,7 ve Yapı ve Kredi Bankası yüzde 48,2 değer kazandı.

ULAŞTIRMA ENDEKSİ UÇMAYA DEVAM EDİYOR

Sene başından bu yana yüzde 221,7 getiriyle sektör endeksleri arasında ilk 8 ayda yatırımcısına en çok kazandıran sektör ise ulaştırma oldu. Ulaştırma endeksi, ağustosta da yükselişini sürdürürken, aylık bazda yüzde 40,2 artış kaydetti.

Ulaştırma endeksinin yaklaşık yüzde 95'ini oluşturan Türk Hava Yolları ve Pegasus hisseleri geçen ay sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 24,30 değer kazanırken, yıl başından bu yana yatırımcısına sırasıyla yüzde 265,1 ve yüzde 145,7'lik kazanç sağladı.

BIST 100 endeksi yılbaşından bu yana incelendiğinde 95 hisse değer kazanırken, 4 hisse değer kaybetti, bir şirketin fiyatı ise değişmedi.

Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisse yüzde 496,7'le İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olurken, onu yüzde 302,6'yla Alarko Holding ve yüzde 270,3'le Şekerbank izledi. BIST 100 endeksinde yılbaşından bu yana en fazla kaybettiren hisse ise yüzde 58,1'le Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. (AA)

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