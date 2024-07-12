Borsadan yeni tarihi zirve!

Son dakika haberi... Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 15.06 itibarıyla 21 Mayıs'ta gördüğü 11 bin 88 puanın üzerini test etti. BIST100 endeksi 11088,54'ü gördü. Endeks 21 Mayıs tarihinde 11088,01'le rekor kırmıştı. Toplam işlem hacmi 48 milyar lirayı geçti.

ENDEKSLERDE SON DURUM

Bankacılık endeksi yüzde 0,49 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,91 ile bilişim, en çok gerileyen yüzde 1,16 ile iletişim oldu.

