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Borsanın 10 yıllık şubat performansı: En çok hangi endeks kazandırdı?

04.02.2024 07:54 | Son Güncelleme:
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, son 10 yılın şubat aylarında karışık bir performans sergilerken en çok hangi endeks kazandırdı?

Borsanın 10 yıllık şubat performansı: En çok hangi endeks kazandırdı?

Borsa İstanbul geçen hafta peş peşe rekor tazeledi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, son 10 yılın şubat aylarında karışık bir performans sergilerken, ana endekslerden sınainin bu dönemde 7 defa pozitif performans göstermesi dikkatleri çekiyor.

Son 10 yılın şubat aylarında BIST 100 endeksinin performansı incelendiğinde, yükseliş görülen 5 ayın ortalaması yüzde 1,87 hesaplanırken, düşüş olan ayların ortalaması yüzde 3,95 oldu.

BIST 100 endeksi, son 10 yılın en iyi şubat performansını yüzde 5,24'lük artışla 2023'te sergilerken, en kötü performansını ise 2020'deki yüzde 11,03'lük azalışla gösterdi.

İlgili dönemlere ana endeksler için bakıldığında, hizmet ve mali endeks, BIST 100 endeksine benzer şekilde 5'er kez yükseliş kaydederken, sınai endeksinin 7 defa artış gösterip bir kez yatay seyir izlemesi göze çarpıyor. Teknoloji endeksinin ise bu süreçte 4 kez pozitif performans sergilediği görülüyor.

Bu dönemlerde, mali ve sınai endekslerinin en iyi ve en kötü performanslarını BIST100 endeksi ile uyumlu olarak sırasıyla yüzde 4,23 ve 8,37'lik artışla geçen sene sergilediği görülürken, en kötü performanslarını ise yine sırasıyla yüzde 16,74 ve 8,18'lik azalışla Şubat 2020'de gösterdi.

Hizmet endeksi bu süreçte, en güçlü yükselişini yüzde 6,20 artarak 2016'da kaydederken, en düşük performansını ise yüzde 6,32 gerilemeyle 2020'nin şubatında sergiledi.

Teknoloji endeksinin en kuvvetli artışını yüzde 11,37 ile Şubat 2020'de sergilemesi dikkati çekerken, en kötü performansını yüzde 4,03 düşüşle 2018'de kaydetti.

SINAİ ŞUBATI SEVİYOR

Son 5 yılın şubat ayları detaylı incelendiğinde, sınai endeksinin her sene BIST 100 endeksine göre daha iyi performans göstermesi dikkati çekiyor.

Sınai endeksinin şubat aylarında son 5 yılın 5'inde de BIST 100 endeksine göre ortalama yüzde 3,21 daha iyi performans sergilediği görülüyor.

Hisse bazlı detaylı incelendiğinde ise 35 hisse senedinin son 5 yılın en az 4'ünde endekse göre daha iyi performans göstermesi göze çarparken, bu dönemde sektör endeksleri arasında metal ana sanayi yüzde 8,4 ve metal eşya makina yüzde 5 ile son 5 yılın 4'ünde BIST 100 endeksine göre daha iyi ortalama getiri sağladı.

Son 5 yılda BIST 100 endeksine göre her yıl daha iyi getiri sağlayan hisseler arasında İskenderun Demir Çelik'in performansı öne çıkarken, onu Ulusoy Elektrik, Vakko Tekstil, Alarko Holding ve Aksa Akrilik izledi.

Söz konusu dönemde, son 5 yılın en az 4'ünde endekse göre daha iyi performans gösteren hisselere bakıldığında, sağlanan ortalama getiriye göre sırasıyla, Denge Yatırım Holding yüzde 23,1, Desa Deri Sanayi yüzde 18,9, Lokman Hekim yüzde 16,7, İskenderun Demir Çelik yüzde 16,4 ve Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yüzde 15,8 ile BIST 100 endeksine göre daha iyi performans gösterdi.

(AA)

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Borsa İstanbul rekor şubat
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