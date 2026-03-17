Borsanın en çok işlem gören hisselerinden biri! Yüzde 47'ye yükseltildi

Borsa İstanbul'dan Sasa Polyester hisselerine ilişkin önemli bir güncelleme geldi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre şirketin fiili dolaşımdaki pay oranı artırıldı.

Begüm Özkaynak

Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamayla Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'nin fiili dolaşımdaki pay oranında güncellemeye gidildiğini duyurdu.

FİİLİ DOLAŞIM ORANI YÜZDE 47'YE YÜKSELDİ

Açıklamaya göre, şirketin fiili dolaşım oranı yüzde 47 olarak belirlendi. Söz konusu oranın 18 Mart 2026 tarihi itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

Hatırlanacağı üzere, 20 Ocak 2026 tarihinde yapılan bir önceki duyuruda fiili dolaşım oranı yüzde 42 seviyesinde bulunuyordu. Son güncellemeyle birlikte bu oranda artış yaşanmış oldu.

Yapılan değişiklikle birlikte şirketin borsada işlem gören paylarının toplam sermaye içindeki payı yükseldi. Bu durum, hisse likiditesi ve endeks hesaplamaları açısından önem taşıyor.

FİİLİ DOLAŞIM ORANI NEYİ İFADE EDER?

Fiili dolaşım oranı, bir şirketin borsada işlem gören paylarının toplam ödenmiş sermayesine oranını ifade eder. Bu oran, yatırımcılar için likiditeyi değerlendirmede ve endeks ağırlıklarının belirlenmesinde kritik bir gösterge olarak öne çıkar.

