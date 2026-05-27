Türkiye Kültür Yolu Festivali ikinci kez Manisa'da!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin Manisa’nın tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliğini daha geniş kitlelerle buluşturacağını ve kültür turizmine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Bakan Ersoy, festivalin şehir için taşıdığı öneme dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Manisa, Osmanlı şehzadelerinin izlerini taşıyan köklü tarihi, bereketli toprakları, yaşayan gelenekleri ve zengin kültürel mirasıyla ülkemizin en özel şehirlerinden biri. Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni ikinci kez Manisa’da gerçekleştiriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da festivalin şehrin kültürel hayatına yeni bir dinamizm katacağına, Manisa’nın sahip olduğu değerleri daha geniş kitlelerle buluşturacağına inanıyoruz. Konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine uzanan programla Manisa, dokuz gün boyunca kültür ve sanatın buluşma noktası olacak. Festivalin aynı zamanda şehrin turizmine, ekonomisine ve uluslararası görünürlüğüne önemli katkılar sunmasını hedefliyoruz.”

OSMANLI’NIN MUKADDES EMANETLERİ VE YAŞAYAN MİRAS MANİSA’DA SERGİLENECEK

Geçmişin manevi mirasını taşıyan kutsal emanetler ile geleneksel el sanatlarının ince işçiliğini bir araya getiren sergiler, Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Asırlardır büyük bir özenle korunan kutsal emanetler, Osmanlı saray kültürünün ihtişamını yansıtan nadide eserler ve Haremeyn’e uzanan manevi yolculuğun izleri, “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisinde sanatseverlerle buluşacak. Manisa Müzesi Etkinlik Salonu’nda ziyaretçilerini ağırlayacak sergide; Kâbe örtüleri, surre keseleri, hüsn-i hat eserleri, kutsal emanetler ve Osmanlı padişahlarının Haremeyn’e duyduğu bağlılığı yansıtan eserler yer alacak. İstanbul Türbeler Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonlarından seçilen eserlerden oluşan sergi, ziyaretçilerine Osmanlı’dan günümüze uzanan manevi ve tarihi bir atmosfer sunacak.

İnce işçilikle şekillenen geleneksel motifler, ustaların yıllara dayanan el emeği ve kuşaktan kuşağa aktarılan üretim kültürü ise “Yaşayan Miras: Manisa Sergisi”nde sanatseverlerle buluşacak. Fatih Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek sergide; tezhipten minyatüre, çiniden ebruya, dokuma işlerinden bıçakçılığa uzanan geniş bir seçki ziyaretçilere sunulacak.

Seramik, porselen, filografi, deri işleri, taş işleri, bez bebek ve enstrüman yapımı gibi pek çok sanat ve zanaat unsurunu bir araya getiren sergi, Manisa’nın somut olmayan kültürel mirasını günümüze taşıyacak.

FESTİVAL COŞKUSU MANİSA’DA ÜNLÜ SANATÇILAR İLE YAŞANACAK

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Manisa ayağında birbirinden ünlü sanatçılar festival coşkusunu sahneye taşıyacak. Perşembe Pazarı Otopark Alanı’nda gerçekleştirilecek konserlerde, farklı müzik türlerinden sevilen isimler Manisalı müzikseverlerle buluşacak.

Festival kapsamında Bengü, Fatma Turgut, Ferhat Göçer, Haluk Levent, Kıraç, Kubat, Sagopa Kajmer, Sefo ve Serkan Kaya, Manisa’da sahne alarak festival akşamlarını müzikle buluşturacak.

Festivalin müzik programı kapsamında ayrıca Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu da Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Salonu’nda gerçekleştireceği konserle sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin sahne sanatları programında ise İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde izleyici karşısına çıkacak. “Anadolu Ezgileri” konserinde, Anadolu’nun kadim türkülerinden oluşan repertuvar senfonik yorumlarla sahneye taşınırken; güçlü solist performansları ve orkestranın çok sesli yapısı, geleneksel müzik mirasını sahne sanatlarıyla bir araya getirecek.

“Tango Tango” gösterisinde ise tango repertuvarının en sevilen yerli ve yabancı eserleri, canlı orkestra performansı ve dans koreografileri eşliğinde sanatseverlerle buluşacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının sahne alacağı program, romantik melodiler ve sahne enerjisiyle festival atmosferine farklı bir renk katacak.

GENÇ YETENEKLER FESTİVAL SAHNESİNDE

Manisa İl Halk Kütüphanesi’nin kent belleğini taşıyan yapısı, festivalin en güzel notalarına ev sahipliği yapacak. Genç müzisyenlerin çok sesli koro yorumlarından oda müziği dinletilerine uzanan zengin performansları, festival kapsamında sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Manisa Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sahneleyeceği bu özel etkinlikler, şehrin kültür sanat iklimine dinamik bir enerji katacak.

Şef Arcan Aydınlı yönetimindeki Manisa Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korosu, kütüphane salonunda izleyici karşısına çıkacak. Farklı dönemlere ait eserleri çok sesli düzenlemelerle yorumlayarak müziğin evrensel dilini yansıtacak olan koro, güçlü armonisiyle festival akşamlarına renk katacak.

Programın bir diğer seçkisi ise “Klasik Batı Müziği Orkestrası Konseri” olacak. Okul öğrencilerinden oluşan oda müziği toplulukları; yan flüt, viyola, çello, piyano, gitar ve keman eşliğinde, üçlü ve dörtlü gruplar halinde Batı müziğinin seçkin örneklerini seslendirecek. Yaklaşık bir saat sürecek bu performanslar, genç sanatçıların sahne deneyimlerini pekiştirirken dinleyicilere de nitelikli bir müzik deneyimi yaşatacak.

MANİSA’DA KALPLERE DOKUNAN GÖSTERİMLER

Duygusal sahne anlatımları ile geleneksel sanatların yaşayan hafızasını buluşturan etkinlikler, Manisa Kültür Yolu Festivali’nde sanatseverlerle buluşacak.

Sessizliğin içinde biriken hatıralar, yılların taşıdığı kırgınlıklar ve sevginin yeniden kurduğu bağlar, “Bir Yaş Dönümü Rüyası” ile Manisa Kültür Yolu Festivali’nde sahneye taşınacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak oyun; aidiyet, annelik ve kabullenme duygularını merkezine alan hikayesiyle izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaracak. Anne-kız ilişkisini yalnızca kan bağı üzerinden değil, birlikte yaşanan hayat ve paylaşılan acılar üzerinden ele alan eser, insan ruhunun en kırılgan yanlarına dokunacak.

Ustaların ellerinde şekillenen geleneksel sanatlar, yılların birikimini taşıyan atölyeler ve kültürel hafızayı yaşatan yaşam hikayeleri ise “Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri” ile Manisa Müzesi’nde izleyicilerle buluşacak. Çanakkale seramiğinden kemençe yapımına, İznik çinisinden kazaziye sanatına kadar pek çok yaşayan miras unsurunun yer aldığı seçki, 25 sanatçı ve zanaatkarın hikayesini kısa filmler aracılığıyla sanatseverlere aktaracak.

MANİSA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NDE GASTRONOMİ ROTASI: “LEZZET NOKTASI” SEÇKİSİ

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hayata geçirilen “Lezzet Noktası” projesi, Manisa’nın köklü mutfak kültürünü festival ziyaretçileriyle buluşturacak. Festival rotasında yer alan şehirlerin gastronomi hafızasını görünür kılmayı amaçlayan proje kapsamında; Manisa merkez, Akhisar, Alaşehir, Kula, Salihli ve Turgutlu ekseninde oluşturulan 34 restoranlık “Lezzet Noktası” seçkisi, kentin yerel lezzet duraklarını bir araya getiriyor.

Şefler ve gastronomi alanındaki kanaat önderlerinden oluşan danışma kurulunun değerlendirmeleriyle oluşturulan seçki; Manisa’nın yalnızca geleneksel yemek kültürünü değil, aynı zamanda yaşayan esnaf mutfağını ve güçlü sokak lezzeti hafızasını da yansıtıyor.

Gediz Ovası’nın üretim zenginliği ve şehzadeler şehri kimliğinin şekillendirdiği Manisa mutfağı; Manisa kebabı, gerdan dolması, ekmek dolması, kabak sinkonta, höşmerim, Kula şekerli pidesi ve mesir macunu gibi özgün lezzetleriyle öne çıkıyor.

Üzüm, zeytin ve sebze ağırlıklı yapısıyla dikkat çeken mutfak kültürü, ziyaretçilere çok katmanlı bir gastronomi deneyimi sunuyor.

Lezzet Noktası seçkisinin en dikkat çeken yönlerinden biri ise Manisa’nın güçlü et ve sakatat kültürünü ilçeleriyle birlikte bütüncül biçimde yansıtması. Akhisar’ın kokoreç, paça ve köfte geleneğinden Alaşehir’in kapama kültürüne, Kula’nın kaburga ve kokoreç ustalarından Salihli’nin odun köftesine, Manisa merkezin kebap, su muhallebisi ve esnaf lokantalarına uzanan rota; kentin yaşayan lezzet hafızasını ortaya koyuyor.

Helvacılar, katmerciler, bozacılar, turşucular ve sütlü tatlıcıların da dahil olduğu seçki, Manisa mutfağını yalnızca ana yemekler üzerinden değil; gündelik yaşam kültürü ve yerel ustalık geleneği üzerinden de temsil ediyor. Festival süresince ziyaretçiler, Manisa merkezden ilçelere uzanan geniş bir coğrafyada otantik bir gastronomi yolculuğuna davet edilecek.

Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek gastronomi programına ev sahipliği yapacak Şef Murat Deniz Temel de kentin gastronomi değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sunacak.

MANİSA’NIN FESTİVAL COŞKUSU OBJEKTİFLERE YANSIYACAK

Festivalin renkli atmosferi, Manisa Müzesi Avlu’da düzenlenecek “FotoMaraton Manisa” ve “FotoMaraton Çocuk” etkinlikleriyle objektiflere yansıyacak. Fotoğraf tutkunları festival boyunca şehrin kültürel duraklarını ve etkinlik alanlarını farklı bakış açılarıyla görüntülerken, minik katılımcılar da festivalin eğlenceli anlarını kendi kadrajlarından fotoğraflama fırsatı bulacak. Her yaştan katılımcıyı bir araya getirecek etkinliklerde, Manisa’nın festival coşkusu renkli karelere dönüşecek.

HER GÜNE YAYILAN KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ

Kuşaktan kuşağa aktarılan gelenekler, çeşitli söyleşiler ve kültürel mirasın izlerini taşıyan üretim pratikleri, Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Anadolu’nun binlerce yıllık zeytincilik geleneği, toprağın bereketini kuşaktan kuşağa taşıyan üretim kültürü ve zeytin etrafında şekillenen yaşam pratikleri, “Yaşayan Miras Söyleşisi: Zeytincilik” programıyla Manisa’da ele alınacak. Manisa Müzesi’nde düzenlenecek programda; zeytinciliğin tarihsel geçmişinden geleneksel üretim yöntemlerine, hasat kültüründen UNESCO sürecine uzanan başlıklar alanında uzman isimlerin katılımıyla değerlendirilecek.

“Philadelphia’dan Alaşehir’e: Kültürel Mirasın İzinde” video gösterimi, antik çağdan günümüze uzanan Alaşehir’in tarihini, arkeolojik mirasını, yaşayan kültürünü ve sürdürülen koruma çalışmalarını görsel bir anlatımla sanatseverlerle buluşturacak.

Edebiyat, dil ve yazı dünyasına odaklanan söyleşiler, Manisa İl Halk Kütüphanesi’nde ziyaretçilerle buluşacak. Nilgün Hökenek Ürkmez, “Ben Kimim?” kitabı üzerinden kimlik arayışı, gençlik sorunları ve bireyin çevresiyle kurduğu ilişkiyi konuşacak.

Deniz Erbulak’ın katılımıyla düzenlenecek “Roman Yazmanın Yolculuğu” programında gençlerin kitap okuma alışkanlıkları ele alınırken, “Türkçemiz Üzerine Söyleşi”nde Türkçenin kullanımı, dil bilinci ve gündelik yaşamdaki yeri değerlendirilecek.

Türk Telekom katkılarıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen “Sinema Yollarda” projesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Manisa’ya geliyor. Manisa’nın il merkezi ve ilçelerini dolaşacak “Sinema Yollarda” tırı, açık hava gösterimleriyle her yaştan izleyiciyi bir araya getirirken festival coşkusunu kentin farklı noktalarına taşıyacak.

Ustaların el emeğiyle şekillenen geleneksel sanatlar, ince işçilikle hayat bulan motifler ve kuşaktan kuşağa aktarılan üretim kültürü, Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında Manisa Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak. Festival boyunca düzenlenecek atölyelerde katılımcılar; bıçakçılık, çinicilik, kaligrafi/naht, filografi, katı’, minyatür, ebru, çömlek, sikke basımı ve çalgı yapımı gibi pek çok alanda geleneksel sanatların üretim süreçlerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak. İğne oyası, tel kırma, deri yakma ve deri dövme, Manisa bezi ile folklorik taş bebek Nasreddin Hoca Atölyesi gibi geleneksel el sanatlarına odaklanan çalışmalar da festival programında yer alacak.

ÇOCUKLAR İÇİN SANAT, OYUN VE KEŞİF DOLU BİR FESTİVAL

Renkli etkinlik alanları, eğitici aktiviteler ve yaratıcı atölyelerle Manisa Kültür Yolu Festivali’nde çocuklara özel programlar gerçekleştirilecek.

Renkli oyun alanları, eğlenceli yarışmalar ve yaratıcı etkinliklerle Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek “Çocuk Köyü” etkinlikleri, festival coşkusunu minik ziyaretçilerle buluşturacak. Şişme oyun parkurları, dijital oyun alanları ve panayır çadırlarında doyasıya eğlenecek çocuklar; kum boyama, rüzgar gülü, bez çanta tasarımı ve çim adam yapımı gibi atölyelerde hayal güçlerini ortaya koyacak. Karagöz etkinliklerinde kendi tasvirlerini renklendirecek minikler, geleneksel kültürle tanışırken; halat çekme, çuval yarışı, limbo ve dev jenga gibi oyunlarla festival alanında eğlence dolu anlar yaşayacak. VR Balon Turu deneyimiyle ise çocuklar Kapadokya atmosferini sanal gerçeklik teknolojisiyle keşfedecek.

Aynı alanda gerçekleştirilecek “ASELSAN Çocuk Şenliği”nde ise çocuklar; interaktif deneyim alanları, teknoloji odaklı oyunlar ve bilim temalı aktivitelerle buluşacak.

Tekno Macera Tırı içerisinde yer alan Mucitler Müzesi Sergi Alanı’nda insanlık tarihine yön veren icatlar ve mucitler tanıtılırken, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle hazırlanan dijital deneyim alanları da çocuklara teknolojiyle iç içe bir festival deneyimi sunacak. Bilim şovları, saha aktiviteleri ve “ASEL” karakteriyle zenginleşen etkinlikler, festival atmosferine renk katacak.

Geçmişten günümüze taşınan kültürel mirasın izinde şekillenen “Kültür Koruyucuları” etkinliği, Manisa Müzesi Çocuk Etkinlik Salonu’nda minik ziyaretçileri kültürel değerlerle buluşturacak. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında çocuklara; kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi anlatılacak.

Manisa İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek Drama Atölyesi, Kaligrafi Atölyesi, Kil Hamuru Heykel Atölyesi ve Dokunulabilir Sanat Atölyesi’nde çocuklar farklı sanat disiplinlerini deneyimleme fırsatı yakalayacak. Manisa Müzesi’nde düzenlenecek Tezhip Atölyesi ve Ebru Atölyesi ise çocukları geleneksel sanatlarla buluşturacak.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.