Borsaya akın etmişlerdi ama tablo değişti! 'Tavanı' göremeyen küçük yatırımcı kaçtı!

Halka arzlarla yatırımcı sayısında yükselişler yaşayan Borsa İstanbul’da tablo terse döndü. yatırımcı sayısı haziranda 690 bin kişi azaldı. Küçük yatırımcının borsa göçü başladı.

Sözcü'de yer alan habere göre, bir zamanlar 3 milyonun üzerinde olan halka arzlara katılım, 534 bine kadar indi. Hem sayıları hem de getirileri azalan halka arzların etkisiyle haziran ayında pay senedi yatırımcı sayısı 690 bin 776 kişi azalarak 8 milyon 328 binden, 7 milyon 637 bine düştü.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre haziran ayında portföyünde 250 bin lira ve üzerinde hisse yatırımı olanların sayısı artmaya devam ederken, borsaya 1.001 ile 5.000 lira arasında para koyan yatırımcı sayısı ise bir ayda yaklaşık 500 bin kişi azaldı.

