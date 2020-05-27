Borsaya ilk çeyrekte yatırımcı akını

Borsa İstanbul'da ilk çeyrekte tüm endekslerde yatırımcı sayısında önemli artış yaşanırken, BIST TÜM endeksine 396 yabancı, 178 bin 272 yerli olmak üzere toplam 178 bin 668 yeni yatırımcı dahil oldu.

AA muhabirinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından hazırlanan Borsa Trendleri Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, Borsa İstanbul'da ilk çeyrek itibarıyla BIST TÜM endeksinde 357 şirket işlem gördü.

Nominal işlem hacmi, BIST TÜM endeksinde ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 117 yükselerek rekor kırdı. İşlem hacmindeki bu artışta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle piyasalarda yaşanan belirsizlik etkili oldu.

Bu dönemde, BIST TÜM endeksinin dolar cinsinden işlem hacmi yüzde 78 artarak 172 milyar 228 milyon dolara ulaştı. Endeksin TL bazında işlem hacmi ise iki katına çıktı ve 1 trilyon 44 milyar 528 milyon liraya yükseldi.

TL bazında işlem hacimleri, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre bankacılık endeksinde yüzde 4 düşüşle 146 milyar 759 milyon liraya gerilerken, teknolojide yüzde 229 artışla 85 milyar 916 milyon liraya, holding ve yatırımda yüzde 227 yükselişle 105 milyar 884 milyon liraya çıktı. TL işlem hacmi ticaret endeksinde yüzde 213, hizmet endeksinde yüzde 128, sınai endeksinde yüzde 101 ve mali endekste yüzde 69 arttı.