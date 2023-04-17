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Borsaya Ramazan Bayramı düzenlemesi: Yarınki işlemlerde 6 günlük takas süresi

17.04.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da, tatil nedeniyle Ramazan Bayramı öncesi nakde dönmek isteyen hisse senedi yatırımcıları için bugün son şans olarak dikkati çekiyor. Bu hafta perşembe günü Ramazan Bayramı nedeniyle 3,5 günlük tatile girecek olan Borsa İstanbul'da, yarın gerçekleştirilecek işlemlerin takası 24 Nisan Pazartesi gerçekleştirilecek.

Borsaya Ramazan Bayramı düzenlemesi: Yarınki işlemlerde 6 günlük takas süresi

Bu hafta perşembe günü Ramazan Bayramı nedeniyle 3,5 günlük tatile girecek olan Borsa İstanbul'da, yarın gerçekleştirilecek işlemlerin takası 24 Nisan Pazartesi gerçekleştirilecek. Borsa İstanbul'da, 19 Nisan Çarşamba ve 20 Nisan Perşembe günü yapılacak işlemlerin takası ise 25 Nisan Salı günü yapılacak.

Borsa İstanbul pay piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için bugün gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi çarşamba günü yapılacak, yarın işlem yapan yatırımcının tahsilat ve ödemeleri ise 6 gün sonraya, 24 Nisan'a kalacak. Yatırımcı bu hafta çarşamba ya da arife günü geçekleştirdiği işlemlerin nakit gerçekleşmesi için ise 25 Nisan Salı gününü bekleyecek.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından 13.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 üzerinde 5.130 seviyesinde bulunuyor.

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ARİFE GÜNÜ BORSADA İŞLEMLER 12.40'A KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK

Arife günü 3,5 günlük tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ise arife günü işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmeleri, endeks ve diğer sözleşmelerde saat 12.40'ta sonlanacak.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda perşembe günü aynı gün valörlü Repo Karşılığı Menkul Kıymet Bildirimi işlemleri 11.50'ye kadar, diğer aynı gün ve ileri valörlü işlemlerin hepsi saat 11.30’a kadar yapılacak.

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Borsa İstanbul

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