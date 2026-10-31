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6,3 milyar dolarlık kayıp... Binance'ten milyonları ilgilendiren haber geldi: Saat vererek açıkladı! Çekim yapılabilecek mi?

Binance'ın hackler tarafından hacklenmesi tüm dünya tarafından konuşulurken kaybın boyutu giderek artıyor. Şu ana kadar 6,3 milyar dolarlık kaybın kaydedildiği belirtilirken saldırının Kuzey Kore tarafından yapıldığı düşünülüyor. Öte yandan Binance'in Eş Üst Yöneticisi (Co-CEO) Richard Teng'den paraların ödeneceği tarihe ilişkin açıklama geldi.

6,3 milyar dolarlık kayıp... Binance'ten milyonları ilgilendiren haber geldi: Saat vererek açıkladı! Çekim yapılabilecek mi?
Doğukan Akbayır

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance’i hedef alan yaklaşık 6,3 milyar dolarlık siber saldırı gerçekleştirildi. Siber saldırının ardında Kuzey Kore olabileceği iddia edilirken dünya genelinde on milyonları aşan Binance kullanıcıları paralarını ne zaman çekebileceğini merak ediyor. Binance’dan kullanıcılarını ilgilendiren beklenen açıklama geldi.

6,3 milyar dolarlık kayıp... Binance ten milyonları ilgilendiren haber geldi: Saat vererek açıkladı! Çekim yapılabilecek mi? 1

BINANCE CO-CEO’SUNDAN AÇIKLAMA

Kripto para borsası Binance'in Eş Üst Yöneticisi (Co-CEO) Richard Teng, 40 saat içinde tamamlanması beklenen çalışmalar kapsamında, kullanıcıların pazar gününden önce yeniden para çekebilmesini umduklarını söyledi.

Teng, X sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, yaşanan güvenlik olayıyla ilgili güncellemeleri aktardı.

Saldırıdan etkilenen varlıkların dondurulması için hızlı hareket eden iş ortaklarına ve soruşturmaya destek veren uluslararası kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Teng, kullanıcıların sabır ve anlayışından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Teng, kullanıcıların mağduriyetini gidermek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, "Siber saldırı sonucu yaşanan tüm kayıpları, şirket fonlarımızdan karşılamaya kararlıyız. Varlıklarınız güvende." ifadesini kullandı.

Binance'in çalınan varlıkları karşılamak üzere 6,34 milyar doların üzerinde şirket fonu ayırdığını anımsatan Teng, bu fonların 5 milyar dolarlık kısmının USDC, USDT, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB gibi saldırıdan doğrudan etkilenen token varlıkları cinsinden tutulduğunu kaydetti.

6,3 milyar dolarlık kayıp... Binance ten milyonları ilgilendiren haber geldi: Saat vererek açıkladı! Çekim yapılabilecek mi? 2

"OLAYDAN BİNANCE'İN KENDİ SICAK CÜZDANI ETKİLENDİ"

Teng, saldırıdan müşteri fonlarının etkilenmediğine dikkati çekerek, "Müşteri fonlarını asla kullanmıyoruz, dolayısıyla bu fonlar hiçbir şekilde etkilenmedi. Bu olaydan Binance'in kendi sıcak cüzdanı etkilendi. Kullanıcı varlıkları, Binance'in yerleşik güvenlik mimarisi altında tutuluyor. Varlıkların büyük çoğunluğu soğuk cüzdanlarda saklanır ve yalnızca bir kullanıcı para çekme işlemi gerçekleştirdiğinde sıcak cüzdana aktarılır." ifadelerini kullandı.

Binance'in günlük operasyonlardan elde ettiği kazançların büyük bir kısmını kripto varlık olarak tuttuğuna işaret eden Teng, bu sayede kaybı kendi öz kaynaklarıyla karşılayabileceklerini dile getirdi.

Teng, piyasa ve tezgah üstü (OTC) kanallar üzerinden yapılan satın almalarla kalan tutarı karşılayacaklarını bildirdi.

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“SALDIRI TEK BİR KİŞİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ”

Siber saldırıya ilişkin yeni bilgileri paylaşan Teng, teknoloji ve güvenlik ekiplerinin saldırıyla ilgili kapsamlı incelemelerini sürdürdüğünü belirtti.

Teng, "Bu saldırı, tek bir kişi tarafından gerçekleştirilmemiştir." dedi.

İlk incelemelerin ele geçirilen bir dizüstü bilgisayarın güvenlik ihlalinde rol oynamış olabileceğine işaret ettiğini aktaran Teng, ancak sonraki incelemelerde başka güvenlik ihlali noktalarının da tespit edildiğini ve bunun "karmaşık bir saldırı" olduğunu ifade etti.

Teng, saldırganın geride bıraktığı araçları ve izleri süreç içerisinde yok eden bir mekanizma kullandığını, bunun da saldırının izinin sürülmesini ve incelenmesini zorlaştırdığını kaydetti.

ÇOKLU İMZA PROTOKOLÜ 'EIP-7702' KULLANMIŞLAR

Saldırganın, "sıcak cüzdan" üzerinde zincir üstü işlem yürütme yetkisi elde etmek için bilinen çoklu imza protokolü "EIP-7702"yi kullandığını belirten Teng, söz konusu yetkilendirmenin olağan onay kontrol mekanizmalarından geçmediğini bildirdi.

Bu nedenle para çekme hizmetini durdurarak tüm altyapı sistemini incelemeleri, yeniden oluşturmaları ve test etmeleri gerektiğini aktaran Teng, hizmetin kapsamlı testlerden başarıyla geçmeden yeniden devreye alınmayacağını vurguladı.

40 SAAT İÇİNDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Teng, "Kullanıcıların, 40 saat içinde tamamlanması beklenen çalışmalar kapsamında pazar günü olarak belirlediğimiz son tarihimizden önce para çekebileceklerini umuyoruz." diye konuştu.

Şirket genelinde uç noktalar, bulut sistemleri, anahtar yönetimi ve imzalama süreçleri dahil kapsamlı bir güvenlik incelemesi yürüttüklerini belirten Teng, kalan varlıkların satın alma işlemlerini tamamlayacaklarını ve bunları "Rezerv Kanıtı" raporuyla doğrulayacaklarını kaydetti.

Teng, pazartesi gününe kadar kapsamlı bir "Rezerv Kanıtı" raporu yayımlayacaklarını ve öncesinde ön bilgilendirme sunmayı hedeflediklerini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Binance
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