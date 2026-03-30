BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) 31 Mart Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesi 30 Mart Pazartesi 2026 tarihinde güne 515,00 TL’den başladı. Seans içinde 518,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 502,00 TL görüldü ve günü 520,00 TL’den kapattı.

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesi için 30 Mart Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,39 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,54 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 1,06 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 520,00 TL, 513,00 TL, 511,00 TL, 518,50 TL, 507,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 507,00 TL – 520,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesinin 30 Mart Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 526,10 TL, 52 günlük ortalama 618,37 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 511,33 TL ve 502,67 TL destek, 524,33 TL ve 528,67 TL direnç noktalarıdır.

