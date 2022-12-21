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Brent petrol nedir? Brent petrol nasıl alınır, nereden çıkarılır?

11.12.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spot ve vadeli sözleşme türlerinden biri kullanılarak hissesi alınabilen Brent petrol, ham petrolden daha farklı olan bir kaynaktır. Nereden çıkarıldığı sıkça araştırılan Brent petrol, %0,37 oranında sülfür içerdiğinden ötürü daha kolay işlenebilir. İlk ismi Brent Goose olarak bilinen Brent petrolü çıkaran şirket olan Shell tarafından "Brent" olarak adlandırılmıştır. Petrol piyasasına yön veren petrol türü olarak bilinen Brent petrol nasıl alınır?

Brent petrol nedir? Brent petrol nasıl alınır, nereden çıkarılır?

İçindekiler

  • Brent petrol nedir?
  • Brent petrol nereden çıkarılır?
  • Ham petrol ve Brent petrol farkı nedir?
  • Borsada petrol hissesi nasıl alınır?
  • Brent petrol nasıl alınır?

Brent petrol tanımına geçmeden önce petrol tanımını yapmakta fayda var. Rafine edilmemiş ve sıvı hâlde olan petrol "ham petrol"dür. Ham petrol doğal olarak oluşur ve yenilenemez kaynaklardan birisidir. Finansal piyasalara gelindiğinde de en çok kullanılan ham petrol türleri Brent, WTI ve Umman'dır. Tatlı petrol sınıfında olan Brent petrol, ismini çıkarıldığı beş jeolojik oluşumun adlarının baş harflerinden alır. Piyasada Brent petrol hissesi almak isteyen kişiler, ilk olarak bu petrol türünün ham petrol ile farkını ve nereden çıkarıldığını araştırır. Ham petrole göre daha kolay işlenebilen ve daha az yoğun olan Brent petrol, iki ayrı sözleşme türü doğrultusunda hissesi alınabilen bir kaynaktır. Söz konusu sözleşmeler vadeli ve spot olarak isimlendirilmekte iken, bu işlemleri tercih etmeyen yatırımcılar ise petrol şirketine yatırım yapabilir.

Brent petrol nedir?

Milyonlarca kişinin adını duyduğu zaman ne olduğunu araştırdığı Brent petrol, dünyada petrol piyasasına yön verdiği söylenebilen bir petrol türüdür. Bu petrol türünün Londra Brent veya Brent Blend gibi isimlerde de bilindiği görülür. Söz konusu petrolü çıkaran Shell tarafından bu petrol türüne verilen ilk isim ise "Brent Goose" olmuştur.

Tatlı petrol türü olarak belirtilen Brent petrolün içeriğinde %0,37 oranında sülfür mevcuttur. Yani Brent petrolün "tatlı petrol" sınıfına girmesini sağlayan faktör de bu sülfür oranıdır. Nitekim Brent petrol belirtilen sülfür oranı sayesinde işlenmesi daha kolay olan bir kaynaktır.

Brent petrol nereden çıkarılır?

Piyasada işlem yürüten kişilerin sıklıkla araştırdıkları Brent petrolün nereden çıkarıldığı da merak edilen hususlardandır. Hissesi alınabilen bu petrol türü, ilk defa Sheel tarafından çıkarılmıştır. Bu petrol türünün çıkarıldığı yerin ise Kuzey Denizi olduğu bilinir. Brent petrol asıl olarak ilk başta Kuzey Denizi'nde 1971'de keşfedilmiştir. İskoçya kıyılarında yer alan Broom, Rannoch, Etive, Ness ve Rarbet isimli jeolojik oluşumunun kısaltmasıdır.

Ham petrol ve Brent petrol farkı nedir?

Kişisel finans ile ilgili olan bireylerin, Brent petrol hissesi almadan önce bu petrol türü ile daha yaygın olarak bilinen ham petrolün farkını araştırdıkları görülür. Bu bağlamda Brent petrol ve ham petrol farkı konusunun açıklanabilmesi için ilk olarak ham petrolün ne olduğu hatırlatılmalıdır. Ham petrol, rafine edilmemiş hâlde ve sıvı formda olan bir petroldür. Dolayısıyla hidrokarbon birikintileri ile diğer organik maddelerden doğal yollar ile oluştuğu söylenebilir. Bu bağlamda ham petrol, yenilemenez bir kaynak olarak nitelendirilebilir.

Brent petrol ise %0,37 oranında sülfür içerir. Yani işlenmesi daha kolay bir kaynaktır. Ham petrol ve Brent petrol farkı temel olarak likitide, hareketlilik, işlem koşulları ve volatilite farklılıkları vardır. Brent petrol ve ham petrol farkı olarak karşımıza çıkan ilk durum sülfür oranı ve finansal piyasalarda işlem hacmidir. Brent petrol daha az sülfür içerirken petrol piyasalarında da daha fazla işlem hacmine sahiptir.

Borsada petrol hissesi nasıl alınır?

Yatırımcıların sıklıkla araştırdıkları konular arasında borsada nasıl petrol hissesi alınabildiği vardır. Borsada petrol hissesi alınırken iki ayrı sözleşme türünden faydalanılması ya da petrol şirketlerinden hisse alınması gibi seçenekler mevcuttur. Dolayısıyla daha basit göründüğü için kişilerin genelde petrol şirketlerinden hisse aldıkları da söylenebilir. Ancak vadeli ya da vadesiz yani spot sözleşmelerle direkt olarak borsada petrol alımının gerçekleştirilmesi de mümkündür. Bu nedenle Brent petrol hissesinin alınmasını sağlayan bu sözleşme türlerinin işleyişi öğrenilmelidir.

Brent petrol nasıl alınır?

Yatırımcıların Brent petrol piyasasını inceledikten sonra bu petrolün hissesini almak istedikleri görülür. Bu doğrultuda da "Brent petrol hissesi nasıl alınır?" sorusu gündeme gelir. Petrol yatırımı gerçekleştirmek isteyen kişiler iki ayrı türden olan petrol sözleşmesi ile karşılaşır. Söz konusu sözleşmelerin ilki vadeli işlem sözleşmeleri olarak belirtilebilir. Diğer bir petrol sözleşmesi ise spot sözleşmelerdir. Bu iki sözleşme türünün farkı ise aşağıdaki gibidir:

  • Petrolün direkt olarak mevcut piyasa fiyatını yansıtan sözleşme türüne spot sözleşme denir. Vadeli işlemde ise miktar, yatırımcıların ileriye dönük farklı bir tarihte petrol hissesi almak için ödeyecekleri fiyatı temsil eder.
  • Kişiler vadeli işlemi tercih ettikleri takdirde sözleşme tarihi geldiğinde petrolün piyasa fiyatının tahmin edildiği gibi olacağı kesin değildir. Spot sözleşmede ise bu gibi bir fiyat farkı riski yoktur.
  • Vadeli veya spot yatırım haricinde petrole yatırım yapmayı düşünen bireyler ise petrol şirketlerini tercih edebilir. Yani petrol fonlarına veya petrol şirketlerine yatırım yapılması mümkündür.


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