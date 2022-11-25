Bugün 25 Kasım 2022 DOLAR ne kadar? 25 Kasım cuma 1 DOLAR kaç TL, 1 EURO kaç TL?

Haftanın son işlem gününde dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı ile piyasaların nasıl etkileneceğine ilişkin değerlendirme yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ''TCMB faiz indirecek, dolar yükselecek klasiğini unutmak gerek'' dedi. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte tüm son dakika gelişmeleri...

25 KASIM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 18.6052 TL'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 18,6029 TL, satış fiyatı ise 18,6393 TL'den işlem görüyor.

EURO BUGÜN NE ?

Euro ise bugün aşağı yönlü bir seyir izliyor. 25 Kasım 2022 itibari ile Euro 19,3657 TL alış fiyatı ile, 19,4115 TL satış fiyatı ile işlem görüyor...

