Bugün borsa açık mı kapalı mı? Borsa son durum (19 Mayıs 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 2,35 değer kaybederek 14.029,54 puandan tamamladı. Peki, 19 Mayıs 2026 (bugün) borsa kapalı mı açık mı?

Borsa dün günü düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 338,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 159,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,73, holding endeksi yüzde 1,76 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 0,48 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,41 ile metal ana sanayi oldu.

Bugün yurt içinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla piyasalar kapalı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.200 ve 14.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
2.71
11.926.345.691,58
% -4.24
18:10
THYAO
294.5
10.827.845.159,25
% -1.83
18:10
ODINE
1239
8.173.976.831,00
% -0.88
18:10
TRALT
46.6
7.727.616.742,10
% -1.69
18:10
AKBNK
70.1
7.275.064.126,95
% -0.21
18:10
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

