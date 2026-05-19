Bugün borsa açık mı kapalı mı? Borsa son durum (19 Mayıs 2026)

Borsa dün günü düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 338,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 159,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,73, holding endeksi yüzde 1,76 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 0,48 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,41 ile metal ana sanayi oldu.

Bugün yurt içinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla piyasalar kapalı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.200 ve 14.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.