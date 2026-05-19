FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Almanya’da istihdamda daralma sürüyor

Almanya'da toplam istihdam, devam eden ekonomik yavaşlama ve zor durumda olan sanayi nedeniyle yılın ilk çeyreğinde hem bir önceki çeyreğe hem de geçen yılın aynı dönemine kıyasla gerilemeye devam etti.

Almanya’da istihdamda daralma sürüyor

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkedeki istihdam edilen kişi sayısı yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 45,6 milyon olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da yılın ilk çeyreğinde istihdam, ekonomideki durgunluk ve geleneksel mevsimsel etkilerin de etkisiyle 2025'in son çeyreğine kıyasla 486 bin kişi azaldı.

Destatis açıklamasında, yılın ilk çeyreğinde istihdamda görülen düşüşün mevsimsel bir eğilim olduğu ancak yılın başındaki bu gerilemenin geçmiş yılların oldukça üzerinde gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, bu dönemdeki istihdam kaybının, 2023-2025 yılları arasındaki ilk çeyrek ortalaması olan 381 bin kişilik düşüşün de üzerinde gerçekleştiği vurgulandı.

İMALAT SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM KAYIPLARI DEVAM EDİYOR

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler incelendiğinde, istihdamın bir önceki çeyreğe göre 61 bin kişi veya yüzde 0,1 azaldığı görüldü.

Benzer şekilde 2025'in üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde de yüzde 0,1'lik düşüşler yaşanmıştı. Bu durum, istihdamdaki olumsuz trendin 2025 yazından bu yana kesintisiz sürdüğünü ortaya koydu.

Yıllık bazda bakıldığında ise istihdam, 2025'in ilk çeyreğine göre 157 bin kişi azaldı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Almanya'da istihdam verileri sektörel bazda incelendiğinde, hizmet dışındaki sektörlerde yıllık bazda 202 bin kişilik sert bir daralma yaşandığı görüldü. Sanayi üretimi ve inşaat gibi temel lokomotif sektörler kan kaybetmeye devam etti. Bu grupta en büyük kayıp, yıllık bazda yüzde 2,1 gerileyerek 171 bin kişilik istihdam azalışı yaşayan imalat sektöründe kaydedildi. İnşaat sektöründe istihdam edilenlerin sayısı yüzde 1,1 azalarak 27 bine gerilerken tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe ise yüzde 0,7'lik düşüşle 4 binlik kayıp yaşandı.

Hizmet sektörü genelinde istihdam yıllık bazda 45 bin kişi artsa da alt sektörlerdeki derin ayrışma dikkat çekti. Sektörün ayakta kalmasını sağlayan ana unsur, uzun vadeli yukarı yönlü trendini koruyan kamu hizmetleri, eğitim ve sağlık alanı oldu. Bu alan, 181 bin kişilik artışla dönem içindeki en güçlü büyümeyi kaydetti.

Bu arada, Almanya'da sigortalı çalışan sayısı yıllık bazda 120 bin kişi azalarak 42 milyona, serbest meslek sahibi sayısı ise 37 bin kişi düşüşle 3,6 milyona geriledi. Toplam çalışma hacmi ise 15,7 milyar saat ile değişmeyerek daha az kişinin daha uzun saatler çalıştığına işaret etti.

Öte yandan, aynı dönemde istihdam Avro Bölgesi'nde yüzde 0,5, Avrupa Birliği (AB) genelinde ise yüzde 0,6 artış gösterdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Fiyatların güzel olması verim kaybını telafi ediyor''Fiyatların güzel olması verim kaybını telafi ediyor'
Rus rublesi dolar karşısında değer kazanmayı sürdürüyorRus rublesi dolar karşısında değer kazanmayı sürdürüyor

Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi! Çalışmalar resmen başladı

Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi! Çalışmalar resmen başladı

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Yüzde 30 zam: Görünmeyen maliyet var, tek kalemde ödeyip bitmiyor

Yüzde 30 zam: Görünmeyen maliyet var, tek kalemde ödeyip bitmiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.