Canberk Öztürk: Doların artışı doğru değerlendirilebilir

1500’ün üzerinde öğrenciye sahip olan ekibin amacı Türkiye’den e-Ticaret yaparak Amerika’ya ürün satan ve dolar kazanan girişimci topluluğu oluşturmak. Bu ekibin öğrenci başarılarına bakıldığında İnternette ürün satışı yaparak dolar kazanmanın göründüğü kadar zor olmadığını anlayabiliyorsunuz.

Bu ekip olayı oldukça basitleştirmiş ve günlük hedeflere bölmüş. Öğrencilerinin günlük olarak 7 satış yapmasını ve her satıştan en az $5 Dolar kâr edebilmelerini hedefliyorlar. Aylığa vurduğunuzda bu rakam $1050 Dolar yapmakta. Amerika’da önemsenmeyen bu küçük rakamlar Türkiye’deki birçok insanı mutlu edebilir.

Bu tarz rakamların Amerika’da umursanmamasını bir fırsat olarak gören Canberk Öztürk, öğrencilerinin başarılı olabilmeleri için ekibi ve ortağı ile her gün yeni yöntemler denediklerini söyledi. Kısa zaman içerisinde ekleyecekleri yeni bilgiler beraberinde verdikleri paketin içerisinde farklı e-Ticaret ve dolar kazanma fırsatlarının da bulunacağını söyledi.

“Benim için, Türkiye’de yaşayan bir insana tamamen bilgisayar başından ayda $250 Dolar kazanmayı öğretebilmek bile çok büyük bir mutluluk. Aylık bazda 2 Bin Dolar net kâra ulaşan öğrencilerimiz mevcut ve bizler bu işi geliştirerek, Türkiye’de binlerce insanın hayatına dokunmak istiyoruz. Hiçbir zaman yaptığımız ve öğrettiğimiz şeyin kolay yapıldığını söylemedik, ancak zannedildiği kadar zor da değil. Amerika’da ürün satmaya 3-4 gün içerisinde bilgisayar başından kurduğunuz bir sistem ile başlayabiliyorsunuz. Önemli olan satılacak ürünleri bulmak ve araştırmasını doğru yapmak.” cümlelerini de ekledi.

