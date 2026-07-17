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CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 17 Temmuz 2026 BIST 100

Canlı borsa 17 Temmuz 2026 Cuma! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,74 düşüşle 14.145,75 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 17 Temmuz 2026 BIST 100
Aleyna Türkmen

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,22 değer kazanarak 14.251,29 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 105,54 puan ve yüzde 0,74 azalışla 14.145,75 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 17 Temmuz 2026 BIST 100 1

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,79 ile tekstil deri, en çok gerileyen yüzde 9,17 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, çip üreten şirketlerin hisselerinde görülen derin satış baskısı ve Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimle negatif seyrediyor.

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 17 Temmuz 2026 BIST 100 2

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satış istatistikleri, kısa vadeli dış borç istatistikleri ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
BETAE
90.5
2.130.759.854,15
% -2.84
10:11
ASELS
347
1.624.946.748,25
% -1.56
10:11
TRALT
51.95
1.238.056.107,40
% 1.27
10:11
THYAO
330.5
1.236.022.131,75
% 0.15
10:11
ASTOR
302.25
1.151.398.424,50
% -3.28
10:11
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