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CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 3 Haziran 2026 BIST 100

Canlı borsa 3 Haziran 2026 Çarşamba! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 azalışla 14.191,15 puandan başladı. İşte 3 Haziran 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 3 Haziran 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,62 değer kazanarak 14.200,20 puandan tamamlamıştı.

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 3 Haziran 2026 BIST 100 1

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 9,05 puan ve yüzde 0,06 azalışla 14.191,15 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 3 Haziran 2026 BIST 100 2

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,27 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,79 ile iletişim oldu.

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CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 3 Haziran 2026 BIST 100 3

Küresel piyasalarda, teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki rallinin etkisiyle pozitif bir seyir izlenirken, borsalar rekor tazelemeye devam ediyor.

Yatırımcıların teknoloji ve yapay zeka hisselerine taleplerinin devam etmesi küresel piyasalardaki risk iştahını desteklemeyi sürdürüyor.

Orta Doğu'da çatışmaların devam etmesi fiyatlamalarda etkili olurken, yeni günde teknoloji hisselerinde görülen sert yükselişler jeopolitik risklerin fiyatlamalar üzerindeki etkisini sınırladı.

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 3 Haziran 2026 BIST 100 4

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satın Alma Yöneticileri (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Fed'in Bej Kitap raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
384.25
3.236.193.518,25
% 5.71
10:14
ASELS
399.75
1.553.795.400,75
% -1.96
10:14
HALKB
49.34
1.436.657.931,07
% 3.14
10:13
EUPWR
86.25
1.391.392.086,45
% 5.12
10:14
AKBNK
66.15
1.139.416.731,65
% 0.3
10:14
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