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CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 18 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa 18 Eylül 2026 Cuma! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,13 düşüşle 13.356,72 puandan başladı. İşte 18 Eylül 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 18 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,95 değer kazanarak 13.509,76 puandan tamamladı.

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 153,04 puan ve yüzde 1,13 azalışla 13.356,72 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi de yüzde 2,48 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,40 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 9,33 ile finansal kiralama faktoring oldu.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 18 Eylül 2026 BIST 100 1

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalması, petrol fiyatlarındaki düşüş ve tahvil faizlerindeki geri çekilmenin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Yurt içinde ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilen yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Buna göre, 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı yetkilendirildi.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 18 Eylül 2026 BIST 100 2

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesi'nde cari dengenin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puanın destek, 13.500 ve 13.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Hisse
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Hacim
Fark
Saat
AKBNK
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11:12
THYAO
287.5
3.916.416.945,25
% -0.61
11:12
ISCTR
13.25
3.183.966.969,54
% -0.9
11:12
YKBNK
35.48
3.144.757.188,64
% 0.45
11:12
ASTOR
258.75
2.889.292.937,25
% 1.27
11:12
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