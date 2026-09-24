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CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 24 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa 24 Eylül 2026 Perşembe! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,60 düşüşle 13.172,44 puandan başladı. İşte 24 Eylül 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 24 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kazanarak 13.251,85 puandan tamamladı.

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 79,41 puan ve yüzde 0,60 azalışla 13.172,44 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 1,95 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,47 ile tekstil deri, en çok gerileyen yüzde 8,36 ile finansal kiralama faktoring oldu.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 24 Eylül 2026 BIST 100 1

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonomik aktivitenin gücünü koruduğuna işaret eden veriler ve Orta Doğu'da enerji arzına yönelik risklerin uzayabileceğine yönelik endişeler risk iştahını törpülüyor.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla, 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar ele alınacak.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 24 Eylül 2026 BIST 100 2

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de cari işlemler dengesi, inşaat izinleri ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.300 ve 13.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
297
1.956.998.015,25
% -0.5
11:02
TUPRS
411.25
1.897.966.465,25
% 0.06
11:02
KUYAS
33.4
1.864.336.985,10
% -9.97
11:02
AKBNK
72.2
1.755.133.496,90
% -1.03
11:02
ASELS
378.75
1.618.772.598,75
% -0.72
11:02
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