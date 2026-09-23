THY, 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi

THY'den yapılan açıklamaya göre, 2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmeler sonucunda imzalanan anlaşma, şirketin Boeing ile bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük tek koridorlu uçak siparişi olma özelliğini taşıyor.

THY'DEN DEV BOEİNG 737 MAX ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda kesinleştirilen anlaşmayla şirketin kısa ve orta menzilli uçuş ağının güçlendirilmesi ve filo büyüme stratejisinin desteklenmesi hedefleniyor.

Sipariş kapsamında 100 adet Boeing 737-8 uçağı kesin siparişe bağlanırken, ilave 50 adet Boeing 737 MAX uçağı için de opsiyon hakkı bulunuyor.

Anlaşma ayrıca THY'ye, 737 MAX ailesinin en büyük üyesi olan Boeing 737-10 modeline geçiş imkanı sunuyor. Böylece şirketin, uçuş ağındaki yolcu talebi ve operasyonel ihtiyaçlara göre filo kapasitesini daha esnek şekilde planlaması hedefleniyor.

YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYONLARIN YÜZDE 20 AZALMASI HEDEFLENİYOR

Yeni uçakların, THY'nin özellikle yüksek talep gören iç ve dış hatlardaki kısa ve orta menzilli operasyonlarının güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Boeing 737-8'in menzil ve yük kapasitesi açısından sunduğu avantajların yanı sıra yakıt tüketimi ve emisyonlarda yüzde 20'lik azalma sağlaması, şirketin filosunu ve uçuş ağını büyütürken operasyonel ihtiyaçlarına da yanıt vermesine katkı sağlayacak.

THY ve AJet filosunda halihazırda 737 MAX, 737 Next-Generation, 787 Dreamliner, 777 ve 777 Freighter modelleri dahil 200'ün üzerinde Boeing uçağı bulunuyor.

Yeni sipariş, 2025'te verilen 75 adet 787 Dreamliner siparişinin ardından THY ile Boeing arasındaki uzun yıllara dayanan işbirliğini daha da güçlendiriyor.

TÜRKİYE'NİN HAVACILIK EKOSİSTEMİNE YÖNELİK İŞBİRLİĞİ

THY ve Boeing, uçak siparişinin yanı sıra Türkiye'nin havacılık ekosistemine yönelik uzun vadeli işbirliklerini de sürdürüyor.

İki şirket, bu yıl endüstriyel katılım alanında stratejik bir mutabakat zaptı imzalayarak Yetkinlik Geliştirme, Değer Oluşturma ve İş Fırsatları olmak üzere üç temel başlık üzerine kurulu bir işbirliği çerçevesi oluşturdu.

Bu kapsamda yetkinliklerin geliştirilmesi, teknoloji ve bilgi birikiminin paylaşılması, insan kaynağının gelişiminin desteklenmesi ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaların güçlendirilmesinin yanı sıra yeni endüstriyel işbirliği fırsatlarının oluşturulması hedefleniyor.

Endüstriyel katılım çerçevesiyle birlikte bu anlaşma, Boeing'in Türkiye'nin havacılık ekosistemini desteklemeye yönelik uzun vadeli taahhüdünü ortaya koyarken, iki şirket arasındaki işbirliğini filo büyümesinin de ötesine taşıyor.

"YENİ BOEİNG 737 MAX UÇAKLARI, OPERASYONLARIMIZA DAHA YÜKSEK VERİMLİLİK VE ESNEKLİK KAZANDIRACAK"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, anlaşmanın şirketin filosunu büyütme stratejisi doğrultusunda attığı önemli bir adımı temsil ettiğini belirtti.

Şeker, "Yeni Boeing 737 MAX uçakları, operasyonlarımıza daha yüksek verimlilik ve esneklik kazandırarak İstanbul'daki merkezimizden hizmet verdiğimiz geniş uçuş ağımızı destekleyecek. Türkiye'nin havacılık ekosistemine de katkı sağlayan bu anlaşma sayesinde Boeing ile uzun yıllara dayanan işbirliğimizi daha da ileri taşımaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve Üst Yöneticisi Stephanie Pope da söz konusu siparişin Türk Hava Yolları ile uzun yıllara dayanan işbirliğini şekillendiren karşılıklı güveni ve ortak vizyonu yansıttığını vurguladı.

Pope, "İstanbul merkezli uçuş ağını büyüterek dünya genelinde daha fazla insanı daha fazla noktaya ulaştıran Türk Hava Yolları'nı ve Türkiye'nin havacılık ekosistemini desteklemeyi sürdürmekten gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır