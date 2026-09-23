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Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, halka arz edilecek bir şirket hakkında önceden bilgi sahibi oldukları izlenimi vererek vatandaşları sahte yatırım uygulamalarına yönlendirdikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik 11 ilde operasyon düzenlendi. Belirlenen 43 şüpheliden 23’ü gözaltına alınırken, 10 firari aranıyor.

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında
Sariye Nur Dönmez

Halka arz edilecek bir şirketle ilgili önceden bilgi sahibi oldukları izlenimi oluşturarak vatandaşları yatırım yapmaya yönlendirdikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

HALKA ARZ YALANIYLA YATIRIM TUZAĞI

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, şüphelilerin sahte yatırım danışmanlık şirketlerini kullanarak vatandaşlarla irtibat kurdukları belirlendi. Yatırım vaadiyle iletişime geçilen kişilere sahte yatırım uygulamaları yükletildiği tespit edildi.

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında 1

GERÇEĞE AYKIRI YÜKSEK KAZANÇ GÖRÜNTÜLERİ OLUŞTURDULAR

Şüphelilerin, yüklettikleri uygulamalarda gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak vatandaşları yatırım yapmaya teşvik ettikleri belirlendi. Bu yöntemle müştekilerin, şahıslara ve paravan şirketlere ait banka hesaplarına para göndermelerinin sağlandığı tespit edildi.

Uygulamada yatırımlarının değer kazandığını gören müştekilerin, paralarını çekmek istediklerinde ise hesaplarına erişemedikleri ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, vatandaşların bu yöntemle yatırım yapmaya yönlendirilmesi ve para transferlerinin gerçekleştirilmesinde rol oynadıkları değerlendirilen toplam 43 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin, para transferlerinde kullanılan hesapların sahiplerini temin ettikleri, söz konusu hesapların kullanılmasını sağladıkları veya kullanımına aracılık ettikleri değerlendirildi. Belirlenen 43 şüpheliden 10’unun halen ceza infaz kurumlarında bulunduğu ortaya çıktı.

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında 2

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilere yönelik 23 Eylül 2026 tarihinde 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda Bursa’da 5, Sakarya’da 4, Hatay’da 3, İstanbul’da 2, Gaziantep’te 2, Antalya’da 2, Adana’da 1, Kocaeli’de 1, Samsun’da 1, Malatya’da 1 ve Bolu’da 1 olmak üzere toplam 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ceza infaz kurumlarında bulunan 10 şüpheli de dahil edildiğinde toplam 33 şüpheli hakkında adli işlem yürütüldü.

4’Ü YURT DIŞINDA, 10 FİRARİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Şüphelilerden 4’ünün yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, vatandaşların yatırım amacıyla biriktirdikleri paraların dolandırıcılık yöntemiyle ele geçirilmesine ilişkin bağlantıların ortaya çıkarılması için çalışmalar çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara halka arz dolandırıcı
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