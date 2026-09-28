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CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 28 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa 28 Eylül 2026 Pazartesi! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,62 düşüşle 12.689,87 puandan başladı. İşte 28 Eylül 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 28 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazanarak 12.899,35 puandan tamamladı.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 28 Eylül 2026 BIST 100 1

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 209,47 puan ve yüzde 1,62 azalışla 12.689,87 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi yüzde 2,24 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,36 ile spor, en çok gerileyen yüzde 8,41 ile finansal kiralama faktoring oldu.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 28 Eylül 2026 BIST 100 2

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması için sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesiyle artan jeopolitik gerilim nedeniyle haftaya satış baskısıyla başladı.

Yurt içinde ise devam eden fon soruşturmaları kapsamındaki gelişmeler takip ediliyor.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 28 Eylül 2026 BIST 100 3

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyeye konu edilen fonlara ilişkin 17 Eylül 2026 tarihinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden iletilen ve platform tarafından iptal edilen alım-satım talimatlarının, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında karşılanacağını bildirdi.

16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a iletilmekle birlikte ilgili fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlar da tasfiye kapsamına alındı.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 28 Eylül 2026 BIST 100 4

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de eylül Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puanın destek, 12.800 ve 12.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Hisse
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Hacim
Fark
Saat
AKBNK
69.85
2.552.099.064,75
% -1.48
10:52
THYAO
289
2.325.360.136,75
% -0.6
10:52
ASELS
360.5
2.315.438.487,50
% -3.16
10:52
TUPRS
398.75
1.767.748.969,50
% -1.79
10:52
ISCTR
12.88
1.761.994.994,41
% -1.45
10:52
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