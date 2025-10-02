FİNANS

CANLI BORSA | Borsa güne yatay başladı (2 Ekim 2025 Perşembe)

Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 yükselişle 11.223,74 puandan başladı. İşte 2 Ekim 2025 Perşembe canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa güne yatay başladı (2 Ekim 2025 Perşembe)

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de araştırılıyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da bist 100 endeksi, günü yüzde 1,89 değer kazanarak 11.220,22 puandan tamamlamıştı. İşte hisse senedi olanlar için 2 Ekim 2025 Perşembe borsa son durum...

CANLI BORSA | Borsa güne yatay başladı (2 Ekim 2025 Perşembe) 1

BORSA GÜNE YATAY BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,52 puan ve yüzde 0,03 artışla 11.223,74 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,15 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,57 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,13 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

CANLI BORSA | Borsa güne yatay başladı (2 Ekim 2025 Perşembe) 2

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
317
2.484.604.705,50
% 0.4
10:47
HALKB
29.74
2.245.560.833,84
% 2.69
10:47
ASELS
218.4
1.811.312.868,40
% 0.14
10:47
DOFRB
131.8
1.706.400.103,60
% 6.81
10:47
PGSUS
223.6
1.651.210.199,70
% 1.5
10:47

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, ABD'de özel sektör istihdam verilerinin faiz indirim beklentilerini beslemesi ve hükümetin kısa sürede açılabileceğine dair artan iyimserliklerle pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının açıklanacağını söyledi.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün veri akışında aksamanın olabileceğini belirten analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyeleri direnç, 11.100 ve 11.000 puan ise destek konumunda bulunuyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece müzeciliğinde ziyaretçi rekoru!Gece müzeciliğinde ziyaretçi rekoru!
TAV Havalimanları'nın 'temettü' kararını Açık Açık'ta duyurduTAV Havalimanları'nın 'temettü' kararını Açık Açık'ta duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Haber Gönder
Haber Gönder
