CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı (13 Ağustos 2025 Çarşamba)

Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip ediliyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 10.960,22 puandan başladı. İşte canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kaybederek 10.954,50 puandan tamamladı. İşte hisse senedi olanlar için 13 Ağustos 2025 Çarşamba borsa son durum...

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,71 puan ve yüzde 0,05 artışla 10.960,22 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,04 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,55 ile ticaret oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
PGSUS
259.75
839.248.952,75
% -3.08
10:03
KTLEV
9.94
580.833.734,80
% 4.08
10:02
THYAO
319.25
543.767.732,25
% -0.08
10:03
VSNMD
345.75
442.825.267,00
% -3.96
10:03
ASTOR
112.3
319.503.351,40
% 3.89
10:03

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, ABD'de ılımlı gelen enflasyon verileri sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceği ihtimallerinin güçlenmesiyle pozitif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışlarını, yurt dışında ise ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Aranan Haberler

