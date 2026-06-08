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Çay bardağına sığmıyor: Kilosu 800 TL'ye kadar çıkıyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde çay bardağının boğumundan geçmeyecek kadar iri olan "Ziraat 900" cinsi kirazların hasadı başladı. Üreticiler, bu yıl yaklaşık 10 bin dekarlık alanda ürün topluyor.

Çay bardağına sığmıyor: Kilosu 800 TL'ye kadar çıkıyor

Çanakkale'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Lapseki ilçesinde çay bardağı boğumundan geçmeyen kirazların hasadına başlandı. Çanakkale'de kiraz ve şeftali üretimiyle öne çıkan Lapseki ilçesi, meyve yetiştiriciliğinde önemli bir merkez konumunda yer alıyor.

Çay bardağına sığmıyor: Kilosu 800 TL ye kadar çıkıyor 1

Lapsekili üreticiler kiraz hasadını sürdürürken, her gün toplanan ürünler İstanbul’daki hallere gönderiliyor. Lezzeti ve iriliğiyle bilinen Lapseki kirazları, buradan tüketicilerin sofralarına ulaştırılıyor. Lapseki kirazı aromasını bölgenin toprak yapısından alırken, son günlerde çay bardağının boğumundan geçmeyecek kadar iri ve madeni 5 liradan büyük olan "Ziraat 900" cinsi kirazlar toplanmaya başladı.

Çay bardağına sığmıyor: Kilosu 800 TL ye kadar çıkıyor 2

YAKLAŞIK 10 BİN DEKARLIK ALANDA ÜRETİM

Lapseki’de bu yıl yaklaşık 10 bin dekarlık alanda kiraz üretimi yapılıyor. Bardağa sığmayan "Ziraat 900" cinsi kirazlar halde 100 ile 700 TL arasında alıcı bulurken, manavlarda bu rakamın iki katına kadar çıktığı belirtiliyor. Yaklaşık 14 yıldır kiraz üreticiliği yapan Cihat Gündüz ise hem lezzeti hem de boyutuyla dikkat çeken kirazlarını bahçesinde 500 ile 600 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyor.

Çay bardağına sığmıyor: Kilosu 800 TL ye kadar çıkıyor 3

"BU SENE AĞAÇLARDA HADDİNDEN FAZLA ÜRÜN VAR"

Lapseki devi kirazının hasadına başladıklarını belirten üretici Cihat Gündüz, bu yıl ürün miktarının oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Çay bardağına sığmıyor: Kilosu 800 TL ye kadar çıkıyor 4

Gündüz, “Bu sene şöyle bir sıkıntı var. Çok mal var, bir ağaçta haddinden fazla mal var. Bu seneki çay bardağına girmeyen Lapseki kirazı demeyelim ama ona yakın bir büyüklük var. Bu sene kirazların büyüklüğü 50 kuruş ve 1 lira büyüklüğünde, çok istisna seçiyoruz. İçeride tek tek seçiyoruz. Geçen yıl çay bardağına girmeyen kiraz oranı yüzde 25 ile 30 arasıyken, bu sene ise bu oran yüzde 15” dedi.

Çay bardağına sığmıyor: Kilosu 800 TL ye kadar çıkıyor 5

Piyasada her keseye uygun ürün bulunduğunu ifade eden Gündüz, “Herkese göre piyasa var. 100 liraya da kiraz var. Manavda lüks yerlerde 1000 liraya da kiraz var. 1 lira büyüklüğü üstü dediğimiz tek tek seçme kirazlar var. Biz de 400 lira, 600 lira ve 800 liraya tek tek seçerek sosyal medya hesaplarımız üzerinden kargo ile talebi olan müşterilerimize kirazları gönderiyoruz” diye konuştu.

Çay bardağına sığmıyor: Kilosu 800 TL ye kadar çıkıyor 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Kiraz hasat
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