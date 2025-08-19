FİNANS

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı (19 Ağustos 2025 Salı)

Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip ediliyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 yükselişle 10.960,78 puandan başladı. İşte canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı (19 Ağustos 2025 Salı)

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da bist 100 endeksi, günü yüzde 0,54 değer kazanarak 10.929,77 puandan tamamladı. İşte hisse senedi olanlar için 19 Ağustos 2025 Salı borsa son durum...

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,02 puan ve yüzde 0,28 artışla 10.960,78 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,78 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,32 ile elektrik oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
4.39
3.957.202.802,48
% 2.33
10:33
THYAO
332.5
1.575.517.601,50
% -0.45
10:33
EKGYO
19.8
1.457.373.251,44
% 3.56
10:33
ESEN
16.5
1.135.528.284,43
% -9.69
10:33
YKBNK
32.7
1.118.112.946,02
% 1.05
10:33

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde ikinci çeyrek işsizlik oranı ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul Hisse senedi borsa bist 100 borsa hisseleri
