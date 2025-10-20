FİNANS

CANLI BORSA| Borsa güne yükselişle başladı (20 Ekim 2025)

Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,38 yükselişle 10.247,28 puandan başladı. İşte 20 Ekim 2025 Pazartesi canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de araştırılıyor. Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,56 değer kaybederek 10.208,76 puandan tamamladı. İşte 20 Ekim 2025 Pazartesi canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,51 puan ve yüzde 0,38 artışla 10.247,28 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,64 artarken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,71 ile sigorta olurken, en fazla gerileyen ise yüzde 0,50 ile orman kağıt basım oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
292.5
1.508.308.832,50
% 0.17
10:28
EREGL
27.02
1.193.234.087,02
% 2.35
10:28
PEKGY
11.09
1.149.459.459,47
% 3.74
10:28
KCHOL
150.7
928.688.539,30
% -1.31
10:28
ALTINS1
74.79
927.911.873,57
% -0.81
10:28

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalabileceğine ilişkin iyimserliklerle haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Avro Bölgesinde cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 puanın direnç, 10.200 ve 10.100 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.
Türkiye'nin ağustos ayı uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandıTürkiye'nin ağustos ayı uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladıVİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

