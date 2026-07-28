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CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 28 Temmuz 2026 BIST 100

Canlı borsa 28 Temmuz 2026 Salı! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 yükselişle 13.786,47 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 28 Temmuz 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 değer kaybederek 13.774,77 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 11,71 puan ve yüzde 0,08 artışla 13.786,47 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken holding endeksi yatay seyretti.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 28 Temmuz 2026 BIST 100 1

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile bilişim, en çok gerileyen yüzde 0,79 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalar, jeopolitik gerilimlerin hafiflemesine karşın çip üreten şirketlerin hisselerinde görülen düşüşlerle karışık seyrediyor.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 28 Temmuz 2026 BIST 100 2

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları, konut fiyat endeksi, Richmond ABD Merkez Bankası (Fed) imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
324.75
5.983.142.418,75
% 2.12
11:22
ASTOR
291
3.208.799.363,50
% 0.34
11:22
ASELS
364
2.679.227.504,50
% 0.97
11:22
KTLEV
160.3
2.518.481.483,80
% 2.82
11:22
YKBNK
32.74
2.322.239.281,70
% -0.49
11:22
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