Gümüşte psikolojik eşik aşıldı: Aylık kazanç dikkat çekti

Gümüş fiyatlarında 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü itibarıyla haftanın ilk işlem gününde güçlü yükseliş görüldü. Ons gümüş sabah saatlerinde 65,5 dolar seviyelerinde işlem görürken gün içinde 66,19 dolara kadar yükseldi.

CNBC-e'de yer alan habere göre; önceki kapanışın yaklaşık 64,68 dolar seviyesinde olduğu dikkate alındığında, gümüşteki hareket yatırımcıların dikkatini çekti.

ONS GÜMÜŞ 66 DOLARI TEST ETTİ

Gümüşte kısa vadede gözlerin artık 66 dolar seviyesinde olduğu belirtilirken fiyatın bu seviyenin üzerinde kalıcı olup olamayacağının, yükselişin devamı açısından kritik olacağı vurgulandı.

Gümüşün son bir aylık performansına bakıldığında ise ons fiyatındaki artışın yaklaşık yüzde 16'ya ulaşması dikkat çekti.

GRAM GÜMÜŞ 100 TL'Yİ AŞTI

Uluslararası piyasalardaki yükseliş gram gümüş fiyatlarında da yansıdı. Gram gümüş gün içinde 101,89 TL'ye kadar yükseldi. Sabah saatlerinde 101,20 TL civarında seyreden gram gümüşün önceki kapanışı yaklaşık 99,59 TL seviyesindeydi. Bu durumda gram gümüşte 100 TL'lik psikolojik eşik aşılmış oldu.

AYLIK KAZANÇ YÜZDE 19'U AŞTI

Gram gümüşteki yükseliş ons gümüş fiyatının yükselişinin yanı sıra dolar / TL kurundaki hareketten de etkileniyor.

Dolar / TL'nin 47,90 TL civarında seyretmesinin, uluslararası piyasalardaki gümüş yükselişinin TL fiyatlarına daha güçlü yansımasına neden olduğu belirtiliyor.

Gram gümüşün son bir aydaki yükselişinin yüzde 19'un üzerine çıktığı kaydedildi.

FED BEKLENTİSİ

Gümüşteki yükselişte Fed'in faiz politikasına dair beklentilerin de etkili olduğu belirtiliyor. Piyasaların Fed'in eylül toplantısında faiz artırma ihtimalini daha düşük fiyatlamaya başladığı kaydedilirken daha düşük faiz beklentisinin, faiz getirisi bulunmayan değerli metallere ilgiyi artırdığı, dolar endeksindeki gerilemenin de gümüşü desteklediği aktarılıyor.

GÜMÜŞÜ ALTINDAN AYIRAN ÖZELLİK

Gümüşün fiyat hareketinde sadece finansal piyasaların etkili olmadığı belirtiliyor. Elektronik, güneş enerjisi ve ileri teknoloji ürünlerinde yoğun şekilde kullanılan gümüş, aynı zamanda önemli bir sanayi metali konumunda. Dolayısıyla küresel üretim, teknoloji yatırımları ve özellikle güneş enerjisi sektöründeki büyümenin, gümüş talebini destekleyen uzun vadeli faktörler arasında yer aldığı işaret ediliyor.

GÜMÜŞTE KRİTİK SEVİYELER

Gümüşte kısa vadede iki seviyenin öne çıktığı belirtildi. Ons gümüş için 66 dolar, gram gümüş için ise 102 liranın yatırımcıların takip ettiği kritik direnç noktaları arasında bulunduğu aktarıldı. Bu seviyelerin aşılması halinde yükseliş ivmesinin güçlenmesinin gündeme gelebileceği belirtildi. .