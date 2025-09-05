CANLI BORSA |Borsa güne yükselişle başladı (5 Eylül 2025)

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de araştırılıyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kazanarak 10.828,93 puandan tamamladı. İşte hisse senedi olanlar için 5 Eylül 2025 Cuma borsa son durum...

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,54 puan ve yüzde 0,47 artışla 10.879,47 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,75, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,26 ile finansal kiralama faktoring, tek kaybettiren ise yüzde 0,76 ile turizm oldu.

CANLI BORSA

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar beklenenden daha fazla gevşeyebileceği ihtimalini artırmasıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), ABD'de tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA