Erciyes Zirvesi’nde iklim, su ve gıda güvenliği masaya yatırılacak

İklim değişikliği, su yönetimi ve gıda güvenliği gibi küresel gündemin en kritik başlıkları, 19 Haziran’da Kayseri’de düzenlenecek Erciyes Zirve-1’de kapsamlı şekilde ele alınacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile uluslararası uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecek zirve, sürdürülebilir geleceğe yönelik çözüm önerileri ve iş birliği fırsatlarının değerlendirileceği önemli bir platform olacak. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da zirvede hitaplarını gerçekleştirecek.

“İklim, Su, Gıda ve Güvenlik” temasıyla düzenlenecek Erciyes Zirve-1’de, iklim değişikliği, su yönetimi, gıda sistemleri ve sürdürülebilir kalkınma gibi küresel ölçekte kritik başlıklar Kayseri’de masaya yatırılacak. Zirveyle birlikte, iklim değişikliği, su kaynakları, gıda sistemleri ve bunlarla bağlantılı çevresel ve toplumsal sorunların bütüncül bir çerçevede ele alınması ve çözüm odaklı bir istişare zemininin oluşturulması hedefleniyor.

Büyük Sanat Vakfı’nın organizasyonu ve Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirve; Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sıfır Atık Vakfı, Su Politikaları Derneği, TARPOL Vakfı, TEMA Vakfı ve Türk Kızılay da zirveye katkı sunacak. Zirvenin paydaş üniversiteleri arasında ise Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi yer alacak.

Zirvede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar başta olmak üzere alanında uzman politika yapıcıları, uluslararası kurum yöneticileri ve akademisyenler konuşmacı olarak yer alacak. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da zirvede hitaplarını gerçekleştirecek.

RİSKLER, İŞ BİRLİĞİ OLANAKLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜM YÖNLERİYLE ELE ALINACAK

Alanında uzman uluslararası ve ulusal katılımcıların sunum yapacağı zirvenin ilk paneli “İklim Değişikliği ve Jeopolitik” başlığını taşıyor. Bu oturumda, iklim değişikliğinin tarımsal üretim ve su kaynakları üzerindeki etkileri ele alınacak; sınır aşan sular, ortak havzalar, su altyapısı, su güvenliği ve su diplomasisi konuları kapsamlı biçimde tartışılacak. Akdeniz Havzası ve Anadolu coğrafyasında su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ile geleceğe yönelik kurumsal yapılanma ihtiyaçları uzman görüşleri doğrultusunda değerlendirilecek.

İkinci panelde ise tarladan sofraya uzanan süreçte giderek bir güvenlik meselesi haline gelen “Gıda Güvenliği” konusu ele alınacak. Tarımsal üretim, halk sağlığı, insani yardım, ticaret ve hayvan sağlığı boyutlarıyla gıda sistemlerinin mevcut durumu değerlendirilecek; gıda güvenliğinin geleceğine ilişkin öngörüler paylaşılacak, darboğazlar ve fırsatlar masaya yatırılacak.

"İklim Aşırılıkları ve Su Yönetimi” başlıklı üçüncü panelde ise gelecekteki çatışma dinamikleri açısından stratejik öneme sahip su güvenliği konusu ele alınacak. Mevcut ve potansiyel kriz riskleri, iş birliği imkanları ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde tartışılacak. “Sürdürülebilir Kalkınma” başlıklı son panelde ise sürdürülebilir kalkınma hedefleri, iklim politikaları ve çevresel yönetişim farklı perspektiflerden değerlendirilecek. Kamu kurumları, araştırma kuruluşları, sivil toplum temsilcileri ve politika yapıcılar, sürdürülebilir gelecek vizyonuna ilişkin görüşlerini paylaşacak.

KAYSERİ’DEN DÜNYAYA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MESAJI VERİLECEK

Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, FAO, Dünya Gıda Programı (WFP), üniversiteler, araştırma kuruluşları ve kamu kurumlarından alanında uzman isimleri Kayseri’de buluşturacak zirveyle, sürdürülebilirlik alanındaki küresel sorunlara karşı ortak çözüm arayışlarının güçlendirilmesi ve güvenli bir gelecek için dünyaya güçlü mesajlar verilmesi amaçlanıyor.

İklim değişikliği, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, gıda güvenliği ve kalkınma politikaları arasındaki ilişkinin bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde ele alınacağı Erciyes Zirve-1’de, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi paylaşımı, iş birliklerinin geliştirilmesi ve çözüm odaklı politika önerilerinin ortaya konulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Akademi, kamu, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum temsilcilerinin katkılarıyla zirvede geliştirilecek değerlendirme ve önerilerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Kaynak: DHA