CANLI BORSA|Borsa güne yükselişle başladı: 5 Mayıs Salı!

Canlı Borsa 5 Mayıs Salı! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 14.401,72 puandan başladı.

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kaybederek 14.369,61 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 32,10 puan ve yüzde 0,22 artışla 14.401,72 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,07, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
3.15
4.760.235.717,79
% 0.96
11:43
ASTOR
296
4.356.515.439,25
% 1.98
11:43
THYAO
302
4.184.185.283,75
% 0.42
11:43
EREGL
36.92
2.921.808.695,12
% 3.07
11:43
ASELS
431.5
2.693.938.220,75
% -0.06
11:43

*En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,25 ile gıda içecek, en çok gerileyen yüzde 0,09 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesle oluşan göreli sakinleşmenin ardından Orta Doğu'da gerilimlerin yeniden tırmanabileceği endişeleri piyasalarda risk algısını yükseltti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’ndan çatışmaya taraf olmayan gemilerin güvenli geçişine izin verileceğine yönelik açıklamalarına karşın daha sonra Trump cephesinden gelen yeni tehditkar söylemler ve İran’ın Körfez ülkelerini hedef alması jeopolitik gerilimi yeniden yükseltirken, bu durum küresel piyasalarda risk iştahının zayıflamasına neden oldu.

Küresel taraftaki bu gelişmelere karşın yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurun, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 seviyelerinin direnç, 14.300 ve 14.200 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Kırmızı et üretimi 2025'te 1,9 milyon ton olduKırmızı et üretimi 2025'te 1,9 milyon ton oldu
Kapadokya'da balon manzarası, mağara odalar ve Çavuşin’in sakinliği: Garden Inn CappadociaKapadokya'da balon manzarası, mağara odalar ve Çavuşin’in sakinliği: Garden Inn Cappadocia

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

