CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 6 Nisan 2026 Pazartesi BIST 100 endeksi

Canlı borsa 6 Nisan 2026 Pazartesi! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 artışla 12.968,98 puandan başladı. İşte 6 Nisan 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kaybederek 12.936,35 puandan tamamlamıştı. İşte hisse senedi olanlar için 6 Nisan 2026 Pazartesi borsa son durum...

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,63 puan ve yüzde 0,25 artışla 12.968,98 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,41 ile spor oldu.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
298
10.435.654.883,25
% 0.68
17:53
ISCTR
13.36
7.428.590.469,64
% 1.6
17:53
TUPRS
257
7.063.062.988,25
% 0.69
17:53
ASELS
338.75
6.821.867.653,00
% 2.5
17:53
AKBNK
70.55
6.590.710.716,05
% 2.62
17:53

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki çatışmaların gölgesinde enerji fiyatlarının odakta olduğu haftaya karışık bir seyirle başladı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırı başlatmasının ardından Orta Doğu'da bölgeye yayılan gerilim piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, bölgeden gelen haber akışı yakından takip ediliyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri neredeyse tamamen durdurması, küresel enerji tedarik ağını derinden sarsarken, artan petrol fiyatları küresel çapta enflasyon endişelerini güçlendirdi. Artan risk algısı ve belirsizlik, yatırımcıların temkinli davranmasına neden olurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dün konuşan ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması gerektiğini belirterek, "Boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız." ifadesini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Çin, Hong Kong ve Avrupa piyasalarının tatil olması nedeniyle küresel piyasalarda işlem hacminin düşük olabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 13.100 puanın direnç, 12.900 ve 12.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

