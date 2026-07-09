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CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 9 Temmuz 2026 BIST 100

Canlı borsa 9 Temmuz 2026 Perşembe! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,44 yükselişle 14.253,05 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 9 Temmuz 2026 BIST 100
Aleyna Türkmen

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,12 değer kaybederek 14.189,96 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 63,10 puan ve yüzde 0,44 artışla 14.253,05 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 9 Temmuz 2026 BIST 100 1

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,07 ile sigorta, en çok gerileyen yüzde 0,64 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilimin enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarında yetkililerin "şahin" adımlar gerektirebilecek risklere dikkati çekmesiyle karışık seyrediyor.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 9 Temmuz 2026 BIST 100 2

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
BETAE
72
3.079.387.795,25
% 1.77
10:24
ASELS
369
2.757.574.787,75
% -2.12
10:24
THYAO
333
2.693.082.646,00
% 0.3
10:24
EKIM
29.54
1.966.186.413,90
% -2.38
10:24
ASTOR
308.75
1.484.150.020,25
% -2.76
10:24
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Borsa İstanbul borsa
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