Yaptığı kurnazlık ortaya çıktı! Tam 782 bin TL ceza yazıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde trafik ekiplerinin denetiminde dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip yere düştü. Yapılan incelemelerde sürücünün plakasında sahtecilik yaptığı, alkollü olduğu ve ehliyetinin daha önce alkollü araç kullanması nedeniyle geri alındığı belirlendi.

Olay, Kurudere Caddesi üzerindeki Hamidiye Camisi mevkisinde yaşandı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yaya devriye ekipleri, durumundan şüphelendikleri motosikleti durdurmak istedi. Ancak sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kaçış sırasında motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü yere düştü.

PLAKADA SAHTECİLİK ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı incelemede motosikletin plakasında sahtecilik yapıldığı tespit edildi. Plakadaki "P" harfinin bant kullanılarak "R" harfine, "0" rakamının ise "8" rakamına dönüştürüldüğü belirlendi. Motosikletin gerçek plakasının farklı olduğu ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin kontrollerinde sürücünün alkollü olduğu belirlenirken, sürücü belgesinin de daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle geri alındığı tespit edildi.

782 BİN 719 LİRA CEZA KESİLDİ

Sürücüye, "dur" ihtarına uymamak, resmi plakada değişiklik yapmak (plaka sahteciliği), alkollü araç kullanmak ve ehliyetsiz araç kullanmak gerekçeleriyle toplam 782 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.

Kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücünün kullandığı motosiklet ise 3 ay süreyle trafikten men edildi. Araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır