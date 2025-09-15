FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

CANLI BORSA | Borsa günün ilk yarısında yükseldi (15 Eylül 2025 Pazartesi)

Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,39 değer kazanarak 10.827,12 puana çıktı. İşte 15 Eylül 2025 Pazartesi canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa günün ilk yarısında yükseldi (15 Eylül 2025 Pazartesi)

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de araştırılıyor. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden bist 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 455,08 puan ve yüzde 4,39 artışla 10.827,12 puana yükseldi. İşte hisse senedi olanlar için 15 Eylül 2025 Pazartesi borsa son durum...

CANLI BORSA | Borsa günün ilk yarısında yükseldi (15 Eylül 2025 Pazartesi) 1

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Toplam işlem hacmi 116,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 5,65, holding endeksi yüzde 4,53 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü kazandırırken en çok kazandıran yüzde 8,78 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşirken yurt içinde BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını pozitif seyirle tamamladı.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ISCTR
14.88
10.891.524.055,65
% 6.67
14:10
AKBNK
65.45
10.434.191.747,40
% 5.56
14:10
YKBNK
32.96
9.378.632.288,42
% 5.98
14:10
THYAO
324.5
9.273.523.426,00
% 3.34
14:10
GARAN
144.7
8.282.191.423,80
% 4.93
14:10

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Yurt içinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri, ağustosta 1 trilyon 288 milyar 72 milyon lira, giderleri 1 trilyon 191 milyar 367 milyon lira oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ISCTR
14.88
10.891.524.055,65
% 6.67
14:10
AKBNK
65.45
10.434.191.747,40
% 5.56
14:10
YKBNK
32.96
9.378.632.288,42
% 5.98
14:10
THYAO
324.5
9.273.523.426,00
% 3.34
14:10
GARAN
144.7
8.282.191.423,80
% 4.93
14:10

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fed'den 50 baz puan faiz indirim beklentisi, geri planda kaldıFed'den 50 baz puan faiz indirim beklentisi, geri planda kaldı
Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi Resmi Gazete'deYatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi Resmi Gazete'de

Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul Hisse senedi borsa bist 100 borsa hisseleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.