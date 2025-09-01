FİNANS

CANLI BORSA | Borsa haftaya alıcılı başladı (1 Eylül 2025 Pazartesi)

Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,18 yükselişle 11.308,24 puandan başladı. İşte 1 Eylül Pazartesi canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcıların takibinde kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de araştırılıyor. Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,71 değer kaybederek 11.288,05 puandan tamamladı.

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,19 puan ve yüzde 0,18 artışla 11.308,24 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,61 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,71 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

CANLI BORSA

Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
PEKGY
6.83
4.762.369.350,53
% -2.15
10:13
THYAO
338
1.230.188.061,25
% 0.9
10:13
EREGL
29.54
921.366.642,04
% -1.07
10:13
SASA
4.6
706.008.012,55
% -1.92
10:13
TUPRS
174
472.280.712,50
% 1.05
10:13

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan ekonomik verilerden alınan sinyallerin fiyat artışlarına yönelik endişeleri tekrar gündeme taşıması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Yurt içinde ise gözler bugün açıklanacak ikinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine çevrildi.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,87 büyüdüğünü öngörüyor. Ankete katılan ekonomistlerin büyüme beklentileri, yüzde 2,20 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,18 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 seviyelerinin direnç, 11.200 ve 11.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
