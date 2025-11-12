FİNANS

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 12 Kasım 2025 Çarşamba... İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 12 Kasım 2025 Çarşamba! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,75 yükselişle 10.655,66 puandan başladı. İşte 12 Kasım 2025 Çarşamba canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de araştırılıyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da bist 100 endeksi, günü yüzde 1,97 değer kaybederek 10.576,45 puandan tamamlamıştı. İşte hisse senedi olanlar için 12 Kasım 2025 Çarşamba borsa son durum...

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 79,21 puan ve yüzde 0,75 artışla 10.655,66 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,87, holding endeksi yüzde 0,45 arttı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 3,92 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,22 ile turizm oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
274
865.641.267,50
% 0.37
10:08
KOZAL
29.7
761.042.921,36
% 5.39
10:08
AKBNK
58.3
558.627.096,10
% 0
10:08
ISCTR
12.28
497.832.914,48
% 0.66
10:08
ASELS
182.4
413.604.557,90
% 0.55
10:08

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin açılmasına yönelik sürecin hız kazanması ile zayıf gelen istihdam verileri sonrası, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerin yükselmesi risk iştahını beslerken, teknoloji hisselerindeki kayıplar yatırımcıları temkinli iyimserlik tarafında tutuyor.

Öte yandan bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak Ödemeler Dengesi verileri takip edilecek.

AA Finans'ın "Eylül 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının eylül ayında 1 milyar 460 milyon dolar fazla verdiğini öngördü.

Ekonomistlerin eylül ayı için cari fazla beklentileri, 850 milyon dolar ile 3 milyar 600 milyon dolar arasında yer aldı. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 21 milyar 316 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul Hisse senedi borsa bist 100 borsa hisseleri
