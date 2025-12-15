FİNANS

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 15 Aralık 2025 Pazartesi: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 15 Aralık 2025 Pazartesi! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 yükselişle 11.349,23 puandan başladı. İşte 15 Aralık 2025 Pazartesi canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de araştırılıyor. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kazanarak 11.311,31 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,92 puan ve yüzde 0,34 artışla 11.349,23 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,07 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,38 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,41 ile madencilik oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
211.6
2.319.017.409,40
% 3.73
10:29
TRALT
35.96
1.292.617.534,40
% -4.06
10:29
THYAO
272.25
991.542.274,00
% 0
10:29
AKBNK
70.15
969.438.281,55
% 0.86
10:29
PAHOL
1.65
965.481.314,66
% 3.13
10:29


En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu burayarelrel tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin devam eden endişeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına dair belirsizliklerle, haftaya negatif başladı. Yurt içi piyasalar ise küresel piyasalardan pozitif ayrışarak güne yükselişle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde sanayi üretimi ve New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.200 ve 11.100 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

