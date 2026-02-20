FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 20 Şubat 2026 Cuma: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 20 Şubat 2026 Cuma! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 azalışla 13.782,50 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 20 Şubat 2026 Cuma: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,20 düşüşle 13.804,21 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,71 puan ve yüzde 0,16 azalışla 13.782,50 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 1,22 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,35 ile turizm, en çok gerileyen holding oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
316
3.956.270.623,50
% 1.12
10:51
ASELS
310.75
2.838.902.660,75
% 1.22
10:51
DSTKFNSE
0
2.766.663.900,00
% 0
03:00
NETCD
105.2
2.016.619.736,90
% 7.73
10:51
AKBNK
87.55
1.858.413.219,55
% 0.63
10:51

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında artan jeopolitik gerginliklerin etkisiyle satış ağırlıklı seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi verilerine çevrildi.

Jeopolitik risklerden kaynaklanan satış baskısı küresel piyasalarda etkili olmaya devam ediyor. ABD ve İran arasındaki gerilimin tırmanması piyasalarda risk algısının artmasına neden olurken, ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu sürecin nereye evrileceğinin 10 gün içinde görüleceğini söyledi.

İran ile kapsamlı bir anlaşma yapılması gerektiğini ifade eden Trump, aksi halde kötü şeyler olacağını bildirdi.

Bu açıklamalarla piyasalarda temkinlilik yeniden hakim oldu. Bu durum hisse senetlerindeki geçici toparlanmayı durdurdu ve genel risk iştahını azalttı.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE), dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ticaret mahkemelerine yeni düzenleme!Ticaret mahkemelerine yeni düzenleme!
Reel Kesim Güven Endeksi belli olduReel Kesim Güven Endeksi belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa canlı borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.